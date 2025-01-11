https://ria.ru/20250111/mazut-1993265094.html

После крушения танкеров на дне моря остается около пяти тысяч тонн мазута

После крушения танкеров на дне моря остается около пяти тысяч тонн мазута - РИА Новости, 11.01.2025

После крушения танкеров на дне моря остается около пяти тысяч тонн мазута

Около 5 тысяч тонн мазута остается на дне моря после крушения танкеров, заявил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T15:53:00+03:00

2025-01-11T15:53:00+03:00

2025-01-11T18:22:00+03:00

происшествия

краснодарский край

керченский пролив

россия

вениамин кондратьев

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 11 янв - РИА Новости. Около 5 тысяч тонн мазута остается на дне моря после крушения танкеров, заявил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев."Около 5 тысяч тонн где-то на дне лежат. Это некая желеобразная масса, которая никуда не движется", - отметил он, говоря о том, сколько мазута еще может находиться в районе крушения танкеров. Кондратьев добавил, что после очистки берега предстоит важнейшая часть работ - рекультивация пляжей. Вывезенный песок, по его словам, можно отделить от нефтепродуктов, но использовать затем - только в строительстве дорог. Также губернатор сообщил, что на переработку отправлено около 40 тысяч тонн замазученного песка.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20250110/mazut-1993161345.html

https://ria.ru/20250110/ryba-1993093730.html

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происшествия, краснодарский край, керченский пролив, россия, вениамин кондратьев, крушение двух танкеров в керченском проливе