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После крушения танкеров на дне моря остается около пяти тысяч тонн мазута - РИА Новости, 11.01.2025
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15:53 11.01.2025 (обновлено: 18:22 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/mazut-1993265094.html
После крушения танкеров на дне моря остается около пяти тысяч тонн мазута
После крушения танкеров на дне моря остается около пяти тысяч тонн мазута - РИА Новости, 11.01.2025
После крушения танкеров на дне моря остается около пяти тысяч тонн мазута
Около 5 тысяч тонн мазута остается на дне моря после крушения танкеров, заявил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T15:53:00+03:00
2025-01-11T18:22:00+03:00
происшествия
краснодарский край
керченский пролив
россия
вениамин кондратьев
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 11 янв - РИА Новости. Около 5 тысяч тонн мазута остается на дне моря после крушения танкеров, заявил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев."Около 5 тысяч тонн где-то на дне лежат. Это некая желеобразная масса, которая никуда не движется", - отметил он, говоря о том, сколько мазута еще может находиться в районе крушения танкеров. Кондратьев добавил, что после очистки берега предстоит важнейшая часть работ - рекультивация пляжей. Вывезенный песок, по его словам, можно отделить от нефтепродуктов, но использовать затем - только в строительстве дорог. Также губернатор сообщил, что на переработку отправлено около 40 тысяч тонн замазученного песка.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
https://ria.ru/20250110/mazut-1993161345.html
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происшествия, краснодарский край, керченский пролив, россия, вениамин кондратьев, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Краснодарский край, Керченский пролив, Россия, Вениамин Кондратьев, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
После крушения танкеров на дне моря остается около пяти тысяч тонн мазута

Кондратьев: после ЧП с на Кубани на дне остается около пяти тысяч тонн мазута

© Оперативный штаб - Краснодарский крайПятна мазута у береговой линии Анапы. Кадр видео
Пятна мазута у береговой линии Анапы. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© Оперативный штаб - Краснодарский край
Пятна мазута у береговой линии Анапы. Кадр видео
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КРАСНОДАР, 11 янв - РИА Новости. Около 5 тысяч тонн мазута остается на дне моря после крушения танкеров, заявил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Около 5 тысяч тонн где-то на дне лежат. Это некая желеобразная масса, которая никуда не движется", - отметил он, говоря о том, сколько мазута еще может находиться в районе крушения танкеров.
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Кондратьев добавил, что после очистки берега предстоит важнейшая часть работ - рекультивация пляжей. Вывезенный песок, по его словам, можно отделить от нефтепродуктов, но использовать затем - только в строительстве дорог.
Также губернатор сообщил, что на переработку отправлено около 40 тысяч тонн замазученного песка.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
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ПроисшествияКраснодарский крайКерченский проливРоссияВениамин КондратьевКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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