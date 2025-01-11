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В Крыму усилили мониторинг береговой линии на предмет выбросов мазута
В Крыму усилили мониторинг береговой линии на предмет выбросов мазута - РИА Новости, 11.01.2025
В Крыму усилили мониторинг береговой линии на предмет выбросов мазута
В Крыму ведут мониторинг береговой линии на предмет выбросов мазута от Керчи до Черноморского района, число бригад увеличено до 180, сообщил глава правительства РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T13:54:00+03:00
2025-01-11T13:54:00+03:00
2025-01-11T14:07:00+03:00
происшествия
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юрий гоцанюк
крушение двух танкеров в керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости. В Крыму ведут мониторинг береговой линии на предмет выбросов мазута от Керчи до Черноморского района, число бригад увеличено до 180, сообщил глава правительства региона Юрий Гоцанюк. "Ведется тщательный мониторинг береговой линии от Восточного до Западного Крыма — от Керчи до Черноморского района", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале По его словам, количество мониторинговых групп в течение дня увеличено до 180 бригад, что позволяет более эффективно реагировать на изменения ситуации. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли побережья Севастополя, Евпатории и Черноморского района в западной части. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
https://ria.ru/20250110/mazut-1993044004.html
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происшествия, керчь, керченский пролив, россия, юрий гоцанюк, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Керчь, Керченский пролив, Россия, Юрий Гоцанюк, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
В Крыму усилили мониторинг береговой линии на предмет выбросов мазута
Гоцанюк: в Крыму усилили мониторинг береговой линии на предмет выбросов мазута