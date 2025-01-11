https://ria.ru/20250111/mazut-1993220924.html

Мазут, вытекший из кормовой части "Волгонефти-239", собрали вдоль берега

Мазут, вытекший из кормовой части "Волгонефти-239", собрали вдоль берега - РИА Новости, 11.01.2025

Мазут, вытекший из кормовой части "Волгонефти-239", собрали вдоль берега

Мазут, вытекший из кормовой части "Волгонефти-239" на Кубани, с помощью боновых заграждений собрали в узкую полосу вдоль береговой линии в районе мыса Панагия,... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T03:49:00+03:00

2025-01-11T03:49:00+03:00

2025-01-11T07:48:00+03:00

происшествия

краснодарский край

россия

тамань (станица)

игорь галась

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Мазут, вытекший из кормовой части "Волгонефти-239" на Кубани, с помощью боновых заграждений собрали в узкую полосу вдоль береговой линии в районе мыса Панагия, сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.В пятницу власти заявили о выбросе нефтепродуктов с кормы танкера "Волганефть-239", который находится на мели в районе порта Тамань Темрюкского района. Протяженность загрязнения из-за утечки нефтепродуктов составила порядка 300 метров, установлены боны для локализации. Кроме того, для работы техники в месте разлива мазута возвели щебневую дорогу протяженностью десять метров."Мазут с помощью боновых заграждений собрали в узкую полосу вдоль береговой линии на месте разлива из кормовой части танкера "Волгонефть-239" в районе мыса Панагия", — говорится в заявлении оперштаба. Ведомство уточняет, что дополнительные боны вручную натянули вдоль полосы мазута на мелководье. С помощью заграждений специалисты с берега и с маломерного судна локализовали нефтепродукт на поверхности воды, чтобы работающие в течение ночи специалисты и техника могли собрать как можно больше вылившегося из танкера мазута, добавили в оперштабе."Для оперативной заправки тяжелой техники, которая задействована в работах по сбору разлившегося из кормовой части танкера "Волгонефть-239" мазута в районе мыса Панагия, работают мобильные топливозаправщики. Экскаваторы, погрузчики и самосвалы заправляют прямо на месте. Это сделано, чтобы не допускать перерывов в работе", — добавили в ведомстве. При этом на месте ликвидации разлива мазута, как указано, работает первый вице-губернатор Краснодарского края, руководитель регионального оперштаба Игорь Галась. Сами работы по сбору нефтепродуктов из воды будут продолжаться всю ночь."Всю ночь вывозить собранные здесь нефтепродукты на специализированное предприятие будут 20 самосвалов. С 8.00 11 января их количество будет увеличено до 30", — рассказали в оперштабе. В свою очередь замначальника главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Андрей Потахов заявил, что на месте работает группировка из более чем 100 человек. "На месте сосредоточена группировка более 100 человек и более 20 единиц инженерной техники. Работают аттестованные аварийно-спасательные формирования, подразделения МЧС России, Кубань-СПАС и сотрудники компании ОТЭКО. Работы по извлечению мазута ведутся ручным способом и с применением инженерной техники. Уборка продолжается в круглосуточном режиме, для этого установлен свет и обеспечена работа техники", — сказал он. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20250110/mazut-1993044004.html

https://ria.ru/20250110/kuban-1993135416.html

https://ria.ru/20250110/neft-1993131482.html

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Дарья Буймова

происшествия, краснодарский край, россия, тамань (станица), игорь галась, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе