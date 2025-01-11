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Мазут, вытекший из кормовой части "Волгонефти-239", собрали вдоль берега - РИА Новости, 11.01.2025
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03:49 11.01.2025 (обновлено: 07:48 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/mazut-1993220924.html
Мазут, вытекший из кормовой части "Волгонефти-239", собрали вдоль берега
Мазут, вытекший из кормовой части "Волгонефти-239", собрали вдоль берега - РИА Новости, 11.01.2025
Мазут, вытекший из кормовой части "Волгонефти-239", собрали вдоль берега
Мазут, вытекший из кормовой части "Волгонефти-239" на Кубани, с помощью боновых заграждений собрали в узкую полосу вдоль береговой линии в районе мыса Панагия,... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T03:49:00+03:00
2025-01-11T07:48:00+03:00
происшествия
краснодарский край
россия
тамань (станица)
игорь галась
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение двух танкеров в керченском проливе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989873174_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fd5def2fd712a46c812c9daf55d71fda.jpg
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Мазут, вытекший из кормовой части "Волгонефти-239" на Кубани, с помощью боновых заграждений собрали в узкую полосу вдоль береговой линии в районе мыса Панагия, сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.В пятницу власти заявили о выбросе нефтепродуктов с кормы танкера "Волганефть-239", который находится на мели в районе порта Тамань Темрюкского района. Протяженность загрязнения из-за утечки нефтепродуктов составила порядка 300 метров, установлены боны для локализации. Кроме того, для работы техники в месте разлива мазута возвели щебневую дорогу протяженностью десять метров."Мазут с помощью боновых заграждений собрали в узкую полосу вдоль береговой линии на месте разлива из кормовой части танкера "Волгонефть-239" в районе мыса Панагия", — говорится в заявлении оперштаба. Ведомство уточняет, что дополнительные боны вручную натянули вдоль полосы мазута на мелководье. С помощью заграждений специалисты с берега и с маломерного судна локализовали нефтепродукт на поверхности воды, чтобы работающие в течение ночи специалисты и техника могли собрать как можно больше вылившегося из танкера мазута, добавили в оперштабе."Для оперативной заправки тяжелой техники, которая задействована в работах по сбору разлившегося из кормовой части танкера "Волгонефть-239" мазута в районе мыса Панагия, работают мобильные топливозаправщики. Экскаваторы, погрузчики и самосвалы заправляют прямо на месте. Это сделано, чтобы не допускать перерывов в работе", — добавили в ведомстве. При этом на месте ликвидации разлива мазута, как указано, работает первый вице-губернатор Краснодарского края, руководитель регионального оперштаба Игорь Галась. Сами работы по сбору нефтепродуктов из воды будут продолжаться всю ночь."Всю ночь вывозить собранные здесь нефтепродукты на специализированное предприятие будут 20 самосвалов. С 8.00 11 января их количество будет увеличено до 30", — рассказали в оперштабе. В свою очередь замначальника главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Андрей Потахов заявил, что на месте работает группировка из более чем 100 человек. "На месте сосредоточена группировка более 100 человек и более 20 единиц инженерной техники. Работают аттестованные аварийно-спасательные формирования, подразделения МЧС России, Кубань-СПАС и сотрудники компании ОТЭКО. Работы по извлечению мазута ведутся ручным способом и с применением инженерной техники. Уборка продолжается в круглосуточном режиме, для этого установлен свет и обеспечена работа техники", — сказал он. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
https://ria.ru/20250110/mazut-1993044004.html
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происшествия, краснодарский край, россия, тамань (станица), игорь галась, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Краснодарский край, Россия, Тамань (станица), Игорь Галась, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
Мазут, вытекший из кормовой части "Волгонефти-239", собрали вдоль берега

Вытекший из танкера "Волгонефть-239" мазут собрали в узкую полосу у берега

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов
Сотрудники МЧС ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сотрудники МЧС ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Мазут, вытекший из кормовой части "Волгонефти-239" на Кубани, с помощью боновых заграждений собрали в узкую полосу вдоль береговой линии в районе мыса Панагия, сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.
В пятницу власти заявили о выбросе нефтепродуктов с кормы танкера "Волганефть-239", который находится на мели в районе порта Тамань Темрюкского района. Протяженность загрязнения из-за утечки нефтепродуктов составила порядка 300 метров, установлены боны для локализации. Кроме того, для работы техники в месте разлива мазута возвели щебневую дорогу протяженностью десять метров.
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"Мазут с помощью боновых заграждений собрали в узкую полосу вдоль береговой линии на месте разлива из кормовой части танкера "Волгонефть-239" в районе мыса Панагия", — говорится в заявлении оперштаба.
Ведомство уточняет, что дополнительные боны вручную натянули вдоль полосы мазута на мелководье. С помощью заграждений специалисты с берега и с маломерного судна локализовали нефтепродукт на поверхности воды, чтобы работающие в течение ночи специалисты и техника могли собрать как можно больше вылившегося из танкера мазута, добавили в оперштабе.
"Для оперативной заправки тяжелой техники, которая задействована в работах по сбору разлившегося из кормовой части танкера "Волгонефть-239" мазута в районе мыса Панагия, работают мобильные топливозаправщики. Экскаваторы, погрузчики и самосвалы заправляют прямо на месте. Это сделано, чтобы не допускать перерывов в работе", — добавили в ведомстве.
При этом на месте ликвидации разлива мазута, как указано, работает первый вице-губернатор Краснодарского края, руководитель регионального оперштаба Игорь Галась. Сами работы по сбору нефтепродуктов из воды будут продолжаться всю ночь.
"Всю ночь вывозить собранные здесь нефтепродукты на специализированное предприятие будут 20 самосвалов. С 8.00 11 января их количество будет увеличено до 30", — рассказали в оперштабе.
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В свою очередь замначальника главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Андрей Потахов заявил, что на месте работает группировка из более чем 100 человек.
"На месте сосредоточена группировка более 100 человек и более 20 единиц инженерной техники. Работают аттестованные аварийно-спасательные формирования, подразделения МЧС России, Кубань-СПАС и сотрудники компании ОТЭКО. Работы по извлечению мазута ведутся ручным способом и с применением инженерной техники. Уборка продолжается в круглосуточном режиме, для этого установлен свет и обеспечена работа техники", — сказал он.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
На Кубани ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
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ПроисшествияКраснодарский крайРоссияТамань (станица)Игорь ГаласьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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