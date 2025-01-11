https://ria.ru/20250111/mask-1993245068.html

Мозговой имплант от Neuralink вживили третьему человеку, заявил Маск

Мозговой имплант от Neuralink вживили третьему человеку, заявил Маск - РИА Новости, 11.01.2025

Мозговой имплант от Neuralink вживили третьему человеку, заявил Маск

Мозговой имплант от компании Neuralink успешно вживили третьему человеку, заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в интервью директору... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T11:35:00+03:00

2025-01-11T11:35:00+03:00

2025-01-11T14:35:00+03:00

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Мозговой имплант от компании Neuralink успешно вживили третьему человеку, заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в интервью директору маркетинговой компании Stagwell Марку Пенну, которое транслировалось в соцсети X."У нас сейчас три человека с вживленными имплантами Neuralink, и все они хорошо работают", — сказал Маск.По его словам, компания ожидает, что в этом году число пациентов с такими имплантами вырастет до 20-30. О первом случае вживления мозгового импланта Маск объявил год назад. Первым пациентом стал 29-летний Ноланд Арбо, полностью парализованный из-за повреждения спинного мозга в результате несчастного случая. По технологии Neuralink в область мозга Арбо, отвечающую за обработку команд двигательному аппарату, имплантировали небольшое устройство, похожее на батарейку-таблетку, от которой отходят микропровода с электродами, получающими сигналы мозга пациента. По беспроводной сети команды мозга передаются в приложение на компьютере, и, таким образом, владелец импланта получает возможность управлять им при помощи "силы мысли". Как заявили в компании, технология призвана помочь людям, утратившим возможность использовать свои конечности.О втором пациенте с чипом в мозгу Neuralink сообщила в августе, отметив, что теперь он может силой мысли создавать 3D-объекты. Маск же выражал уверенность, что будущем использование мозговых имплантов станет нормой жизни.

https://ria.ru/20240917/mask-1973291742.html

https://ria.ru/20240822/neuralink--1967874686.html

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технологии, илон маск, в мире