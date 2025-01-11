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ВСУ потеряли до 535 военных в зоне действий группировки "Центр"
ВСУ потеряли до 535 военных в зоне действий группировки "Центр" - РИА Новости, 11.01.2025
ВСУ потеряли до 535 военных в зоне действий группировки "Центр"
Киев потерял до 535 военнослужащих и танк Leopard в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T12:36:00+03:00
2025-01-11T12:36:00+03:00
2025-01-11T12:36:00+03:00
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Киев потерял до 535 военнослужащих и танк Leopard в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ. По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады украинской нацгвардии в районах населенных пунктов Срибное, Алексеевка, Гришино и Белицкое Донецкой Народной Республики. "Противник потерял до 535 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, три автомобиля и пять артиллерийских орудий", - говорится в сообщении ведомства.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Алексеевка, Германия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли до 535 военных в зоне действий группировки "Центр"
МО РФ: ВСУ потеряли до 535 военных и танк Leopard в зоне действий "Центра"