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ВСУ потеряли до 535 военных в зоне действий группировки "Центр" - РИА Новости, 11.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:36 11.01.2025
https://ria.ru/20250111/leopard-1993250153.html
ВСУ потеряли до 535 военных в зоне действий группировки "Центр"
ВСУ потеряли до 535 военных в зоне действий группировки "Центр" - РИА Новости, 11.01.2025
ВСУ потеряли до 535 военных в зоне действий группировки "Центр"
Киев потерял до 535 военнослужащих и танк Leopard в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T12:36:00+03:00
2025-01-11T12:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
алексеевка
германия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Киев потерял до 535 военнослужащих и танк Leopard в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ. По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады украинской нацгвардии в районах населенных пунктов Срибное, Алексеевка, Гришино и Белицкое Донецкой Народной Республики. "Противник потерял до 535 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, три автомобиля и пять артиллерийских орудий", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20250111/spetsoperatsiya-1993250011.html
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в мире, киев, алексеевка, германия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Алексеевка, Германия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли до 535 военных в зоне действий группировки "Центр"

МО РФ: ВСУ потеряли до 535 военных и танк Leopard в зоне действий "Центра"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие расчета зенитной установки ЗУ-23 группировки войск "Центр"
Военнослужащие расчета зенитной установки ЗУ-23 группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие расчета зенитной установки ЗУ-23 группировки войск "Центр". Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Киев потерял до 535 военнослужащих и танк Leopard в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады украинской нацгвардии в районах населенных пунктов Срибное, Алексеевка, Гришино и Белицкое Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял до 535 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, три автомобиля и пять артиллерийских орудий", - говорится в сообщении ведомства.
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