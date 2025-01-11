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В подполье сообщили об ударе по военному аэродрому в Кировоградской области - РИА Новости, 11.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:00 11.01.2025 (обновлено: 11:48 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/lebedev-1993235907.html
В подполье сообщили об ударе по военному аэродрому в Кировоградской области
В подполье сообщили об ударе по военному аэродрому в Кировоградской области - РИА Новости, 11.01.2025
В подполье сообщили об ударе по военному аэродрому в Кировоградской области
Российские войска нанесли ракетный удар по военному аэродрому в городе Александрия Кировоградской области, рассказал РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T10:00:00+03:00
2025-01-11T11:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
кировоградская область
александрия
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 янв — РИА Новости. Российские войска нанесли ракетный удар по военному аэродрому в городе Александрия Кировоградской области, рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.По его словам, в Александрии находится вертолетный аэродром, где ремонтируют, вооружают и заправляют вертолеты украинских воздушных сил. Возле аэродрома располагается полк Нацгвардии Украины, добавил собеседник агентства. Ночью Лебедев сообщал о взрывах в районе военного аэродрома Канатово в Кировоградской области. Другими целями были аэродром Мартыновка в Николаевской области и закрытый аэропорт в пригороде Черкасс. Помимо этого, по информации подпольщика, удары наносились по складам Кременчугского автосборочного завода в Полтавской области и в направлении микрорайона "95-й квартал" в Кривом Роге.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250111/spetsoperatsiya-1993221472.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, кировоградская область, александрия, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировоградская область, Александрия, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
В подполье сообщили об ударе по военному аэродрому в Кировоградской области

Координатор подполья Лебедев сообщил об ударе по аэродрому в городе Александрия

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 янв — РИА Новости. Российские войска нанесли ракетный удар по военному аэродрому в городе Александрия Кировоградской области, рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
По его словам, в Александрии находится вертолетный аэродром, где ремонтируют, вооружают и заправляют вертолеты украинских воздушных сил. Возле аэродрома располагается полк Нацгвардии Украины, добавил собеседник агентства.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
В подполье сообщили об ударе в направлении микрорайона, где жил Зеленский
Вчера, 04:13
Ночью Лебедев сообщал о взрывах в районе военного аэродрома Канатово в Кировоградской области. Другими целями были аэродром Мартыновка в Николаевской области и закрытый аэропорт в пригороде Черкасс.

Помимо этого, по информации подпольщика, удары наносились по складам Кременчугского автосборочного завода в Полтавской области и в направлении микрорайона "95-й квартал" в Кривом Роге.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКировоградская областьАлександрияУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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