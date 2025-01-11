https://ria.ru/20250111/lebedev-1993235907.html

В подполье сообщили об ударе по военному аэродрому в Кировоградской области

В подполье сообщили об ударе по военному аэродрому в Кировоградской области - РИА Новости, 11.01.2025

В подполье сообщили об ударе по военному аэродрому в Кировоградской области

Российские войска нанесли ракетный удар по военному аэродрому в городе Александрия Кировоградской области, рассказал РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T10:00:00+03:00

2025-01-11T10:00:00+03:00

2025-01-11T11:48:00+03:00

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сергей лебедев

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 11 янв — РИА Новости. Российские войска нанесли ракетный удар по военному аэродрому в городе Александрия Кировоградской области, рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.По его словам, в Александрии находится вертолетный аэродром, где ремонтируют, вооружают и заправляют вертолеты украинских воздушных сил. Возле аэродрома располагается полк Нацгвардии Украины, добавил собеседник агентства. Ночью Лебедев сообщал о взрывах в районе военного аэродрома Канатово в Кировоградской области. Другими целями были аэродром Мартыновка в Николаевской области и закрытый аэропорт в пригороде Черкасс. Помимо этого, по информации подпольщика, удары наносились по складам Кременчугского автосборочного завода в Полтавской области и в направлении микрорайона "95-й квартал" в Кривом Роге.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250111/spetsoperatsiya-1993221472.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

в мире, кировоградская область, александрия, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины