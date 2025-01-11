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"Его затмят": в США выступили с предупреждением о переговорах с Лавровым
"Его затмят": в США выступили с предупреждением о переговорах с Лавровым - РИА Новости, 11.01.2025
"Его затмят": в США выступили с предупреждением о переговорах с Лавровым
Кандидат на должность госсекретаря США Марко Рубио будет смотреться гораздо слабее министра иностранных дел России Сергей Лаврова во время потенциальных... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T06:09:00+03:00
2025-01-11T06:09:00+03:00
2025-01-11T06:09:00+03:00
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Кандидат на должность госсекретаря США Марко Рубио будет смотреться гораздо слабее министра иностранных дел России Сергей Лаврова во время потенциальных переговоров, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Рубио достаточно умен, чтобы понять — его превзойдут и затмят. <...> Лавров <...> — главный министр иностранных дел в мире сейчас", — отметил эксперт.По мнению Джонсона, новому госсекретарю следует вести себя профессионально в диалоге с российским министром. У "клоуна или идеолога" не получится диалога с уважаемым дипломатом, пояснил он.Как подчеркнул аналитик, взаимодействие дипломатических ведомств будет играть не менее важную роль в мирном урегулировании конфликта на Украине, чем встречи на высшем уровне между избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным."Марко Рубио следует говорить с Сергеем Лавровым. Нам нужны дипломатические контакты по всем направлениям. Российский посол в Вашингтоне должен стать постоянным гостем в Гоосдепартаменте", — предложил Джонсон.Во время избирательной кампании Трамп неоднократно обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В Москве считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.В пятницу Трамп рассказал журналистам, что президент России Владимир Путин хочет с ним встретиться и что стороны уже занимаются организацией такой встречи. Как заметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, эти слова были только ответом на чисто гипотетический вопрос журналистов.Последняя очная встреча Лаврова с госсекретарем США произошла с действующим главой госдепартамента Энтони Блинкеном в Женеве в январе 2022 года.
https://ria.ru/20250110/tramp-1993140121.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Сергей Лавров, Марко Рубио, Дональд Трамп
"Его затмят": в США выступили с предупреждением о переговорах с Лавровым
Экс-разведчик Джонсон: будущий госсекретарь Рубио будет выглядеть слабее Лаврова