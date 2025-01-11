Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки
МО: ВСУ потеряли до 240 боевиков, 2 БМП и станцию РЭБ в Курской области за сутки
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБойцы минометного расчета ВС РФ в Курской области
Бойцы минометного расчета ВС РФ в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки до 240 боевиков ВСУ, две боевые машины пехоты, боевую бронированную машину, четыре миномета и станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило в субботу Минобороны РФ.
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"За сутки потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, четыре миномета и станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 50 840 военнослужащих, 296 танков, 224 боевые машины пехоты, 161 бронетранспортер, 1521 боевую бронированную машину, 1445 автомобилей, 353 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 91 станцию РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 29 единиц инженерной и другой техники, из них 15 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - говорится в сообщении.
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