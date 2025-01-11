https://ria.ru/20250111/kursk-1993296915.html
В Курской школе, на которую напал подросток, уволят охранника
В Курской школе, на которую напал подросток, уволят охранника - РИА Новости, 11.01.2025
В Курской школе, на которую напал подросток, уволят охранника
Директор частной охранной организации, охраняющей школу в Курске, на которую напал подросток, заверил, что охранник учебного заведения будет уволен, сообщил... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T23:25:00+03:00
2025-01-11T23:25:00+03:00
2025-01-11T23:25:00+03:00
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Директор частной охранной организации, охраняющей школу в Курске, на которую напал подросток, заверил, что охранник учебного заведения будет уволен, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. "Директор ЧОО, которое охраняет школу №54, заверил, что предприятие проведет весь необходимый комплекс мер, дабы впредь не допустить подобных ситуаций, а охранника уволят. Рассчитываю, что это будет исполнено", - написал он. Кроме того, Хинштейн отметил, что ЧОО проведут переподготовку своих сотрудников и по возможности удвоят охранные посты, также они берут на себя оплату дополнительных мер безопасности в школах. "Росгвардия с согласия прокуратуры уже в понедельник приступает к проверке всех ЧОО, которые отвечают за безопасность садов, школ, вузов и ссузов", - подчеркнул врио губернатора. Ранее Хинштейн сообщил, что утром 10 января в Курске подросток в шляпе, балаклаве и с молотком ворвался в школу №54, в которой ранее учился, никто не пострадал. По словам Хинштейна, "на столь экстраординарный поступок" его "толкнули сложные отношения с ученицей школы №54". По информации МВД, подросток пытался устроить возгорание на первом этаже, его действия были предотвращены, на опубликованном полицией видео он говорит, что у него нет к школе ни претензий, ни обид. СК возбудил уголовное дело. Прокуратура начала проверку.
https://ria.ru/20250110/podzhog-1993123500.html
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происшествия, курск, александр хинштейн, россия, курская область
Происшествия, Курск, Александр Хинштейн, Россия, Курская область
В Курской школе, на которую напал подросток, уволят охранника
Хинштейн: охранника школы в Курске, которую хотел поджечь подросток, уволят