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На Кубани собрали 157 тысяч тонн загрязненного песка и грунта - РИА Новости, 11.01.2025
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19:58 11.01.2025
https://ria.ru/20250111/kuban-1993284761.html
На Кубани собрали 157 тысяч тонн загрязненного песка и грунта
На Кубани собрали 157 тысяч тонн загрязненного песка и грунта - РИА Новости, 11.01.2025
На Кубани собрали 157 тысяч тонн загрязненного песка и грунта
Спасатели и волонтёры собрали и вывезли 157 тысяч тонн загрязнённого песка и грунта с побережья Кубани после разлива мазута, сообщил губернатор Вениамин... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T19:58:00+03:00
2025-01-11T19:58:00+03:00
происшествия
анапа
темрюкский район
керченский пролив
вениамин кондратьев
крушение двух танкеров в керченском проливе
россия
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КРАСНОДАР, 11 янв – РИА Новости. Спасатели и волонтёры собрали и вывезли 157 тысяч тонн загрязнённого песка и грунта с побережья Кубани после разлива мазута, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале."Всего с начала проведения работ в Анапе и Темрюкском районе собрано и вывезено с пляжей 157 тысяч тонн загрязненного песка и грунта", - написал Кондратьев.В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тыс тонн нефтепродуктов. На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
https://ria.ru/20250111/mazut-1993269031.html
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происшествия, анапа, темрюкский район, керченский пролив, вениамин кондратьев, крушение двух танкеров в керченском проливе, россия
Происшествия, Анапа, Темрюкский район, Керченский пролив, Вениамин Кондратьев, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Россия
На Кубани собрали 157 тысяч тонн загрязненного песка и грунта

Губернатор Кондратьев: с побережья Кубани вывезли 157 тысяч тонн песка и грунта

© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/TelegramЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/Telegram
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 11 янв – РИА Новости. Спасатели и волонтёры собрали и вывезли 157 тысяч тонн загрязнённого песка и грунта с побережья Кубани после разлива мазута, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
"Всего с начала проведения работ в Анапе и Темрюкском районе собрано и вывезено с пляжей 157 тысяч тонн загрязненного песка и грунта", - написал Кондратьев.
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На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
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ПроисшествияАнапаТемрюкский районКерченский проливВениамин КондратьевКрушение двух танкеров в Керченском проливеРоссия
 
 
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