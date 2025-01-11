https://ria.ru/20250111/kuban-1993284761.html

На Кубани собрали 157 тысяч тонн загрязненного песка и грунта

На Кубани собрали 157 тысяч тонн загрязненного песка и грунта - РИА Новости, 11.01.2025

На Кубани собрали 157 тысяч тонн загрязненного песка и грунта

Спасатели и волонтёры собрали и вывезли 157 тысяч тонн загрязнённого песка и грунта с побережья Кубани после разлива мазута, сообщил губернатор Вениамин... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T19:58:00+03:00

2025-01-11T19:58:00+03:00

2025-01-11T19:58:00+03:00

происшествия

анапа

темрюкский район

керченский пролив

вениамин кондратьев

крушение двух танкеров в керченском проливе

россия

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КРАСНОДАР, 11 янв – РИА Новости. Спасатели и волонтёры собрали и вывезли 157 тысяч тонн загрязнённого песка и грунта с побережья Кубани после разлива мазута, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале."Всего с начала проведения работ в Анапе и Темрюкском районе собрано и вывезено с пляжей 157 тысяч тонн загрязненного песка и грунта", - написал Кондратьев.В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тыс тонн нефтепродуктов. На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20250111/mazut-1993269031.html

https://ria.ru/20250111/treschina-1993258954.html

анапа

темрюкский район

керченский пролив

россия

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происшествия, анапа, темрюкский район, керченский пролив, вениамин кондратьев, крушение двух танкеров в керченском проливе, россия