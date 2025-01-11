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В Крыму заявили, что помощь Запада больно аукнется Украине - РИА Новости, 11.01.2025
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07:20 11.01.2025
https://ria.ru/20250111/krym-1993228173.html
В Крыму заявили, что помощь Запада больно аукнется Украине
В Крыму заявили, что помощь Запада больно аукнется Украине - РИА Новости, 11.01.2025
В Крыму заявили, что помощь Запада больно аукнется Украине
Военная и экономическая помощь западных стран больно аукнется для Украины, заявил РИА Новости глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T07:20:00+03:00
2025-01-11T07:20:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Военная и экономическая помощь западных стран больно аукнется для Украины, заявил РИА Новости глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. "Ничего не проходит бесследно. Киеву придется заплатить за авантюру. Запад ничего не делает просто так и не прощает долга, который, как известно, платежом красен. Поэтому западные страны захотят заполучить свою долю от того, что осталось от Украины, для которой еще больно аукнется их помощь", - сказал Смирнов РИА Новости. По его мнению, западные страны будут претендовать на полезные ископаемые Украины, а приграничные с ней, в числе которых Польша, на ее территории. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250110/ukraina-1992970024.html
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в мире, украина, россия, польша, заур смирнов, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Польша, Заур Смирнов, Сергей Лавров, НАТО
В Крыму заявили, что помощь Запада больно аукнется Украине

Глава крымской миссии Смирнов заявил, что помощь Запада больно аукнется Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Военная и экономическая помощь западных стран больно аукнется для Украины, заявил РИА Новости глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.
"Ничего не проходит бесследно. Киеву придется заплатить за авантюру. Запад ничего не делает просто так и не прощает долга, который, как известно, платежом красен. Поэтому западные страны захотят заполучить свою долю от того, что осталось от Украины, для которой еще больно аукнется их помощь", - сказал Смирнов РИА Новости.
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По его мнению, западные страны будут претендовать на полезные ископаемые Украины, а приграничные с ней, в числе которых Польша, на ее территории.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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