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Кишинев предложил Приднестровью гумпомощь в условиях энергокризиса - РИА Новости, 11.01.2025
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15:55 11.01.2025
https://ria.ru/20250111/krizis-1993265389.html
Кишинев предложил Приднестровью гумпомощь в условиях энергокризиса
Кишинев предложил Приднестровью гумпомощь в условиях энергокризиса - РИА Новости, 11.01.2025
Кишинев предложил Приднестровью гумпомощь в условиях энергокризиса
Кишинев предложил Приднестровью гуманитарную помощь в виде генераторов, одеял и продуктов питания в условиях энергокризиса, сообщил глава пресс-службы... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T15:55:00+03:00
2025-01-11T15:55:00+03:00
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КИШИНЕВ, 11 янв - РИА Новости. Кишинев предложил Приднестровью гуманитарную помощь в виде генераторов, одеял и продуктов питания в условиях энергокризиса, сообщил глава пресс-службы правительства Даниел Водэ. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. "Мы предложили гуманитарную помощь: генераторы, теплые одеяла, продукты питания. Также мы не предприняли ни одной меры чтобы ограничить людей. Обеспечили доступ к рабочим местам и медицинским услугам на правом берегу. Люди из Приднестровья приходят на правый берег за товарами первой необходимости. Никто на правом берегу не закрывает двери. Мы поддерживаем всех, кто оказался в сложной ситуации", - приводятся слова Водэ в Telegram-канале правительства. Он добавил, что Кишинев занимается подключением населенных пунктов в зоне безопасности к энергосистеме правого берега, чтобы люди не оставались без тепла и электричества. В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. С 1 января Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. В Тирасполе заявляют, что сейчас идут сложные переговоры о поставках газа.
https://ria.ru/20241212/moldavija-1988757781.html
https://ria.ru/20250111/moldavija-1993259613.html
https://ria.ru/20250109/ukraina-1992924131.html
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кишинев, молдавия, европа, газпром, молдовагаз, в мире
Кишинев, Молдавия, Европа, Газпром, Молдовагаз, В мире
Кишинев предложил Приднестровью гумпомощь в условиях энергокризиса

Кишинев предложил Приднестровью гумпомощь в виде генераторов, одеял и продуктов

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 янв - РИА Новости. Кишинев предложил Приднестровью гуманитарную помощь в виде генераторов, одеял и продуктов питания в условиях энергокризиса, сообщил глава пресс-службы правительства Даниел Водэ.
С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье.
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"Мы предложили гуманитарную помощь: генераторы, теплые одеяла, продукты питания. Также мы не предприняли ни одной меры чтобы ограничить людей. Обеспечили доступ к рабочим местам и медицинским услугам на правом берегу. Люди из Приднестровья приходят на правый берег за товарами первой необходимости. Никто на правом берегу не закрывает двери. Мы поддерживаем всех, кто оказался в сложной ситуации", - приводятся слова Водэ в Telegram-канале правительства.
Он добавил, что Кишинев занимается подключением населенных пунктов в зоне безопасности к энергосистеме правого берега, чтобы люди не оставались без тепла и электричества.
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В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. С 1 января Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. В Тирасполе заявляют, что сейчас идут сложные переговоры о поставках газа.
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