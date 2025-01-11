https://ria.ru/20250111/krazha-1993273751.html

В Ижевске мужчина украл у случайной знакомой шубу и телефон

В Ижевске мужчина украл у случайной знакомой шубу и телефон - РИА Новости, 11.01.2025

В Ижевске мужчина украл у случайной знакомой шубу и телефон

Пять лет лишения свободы грозит жителю Ижевска, который завел к себе в общежитие пьяную женщину, спавшую в сугробе, украл ее шубу и выгнал на улицу, сообщает... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T17:35:00+03:00

2025-01-11T17:35:00+03:00

2025-01-11T17:35:00+03:00

происшествия

россия

ижевск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

УФА, 11 янв — РИА Новости. Пять лет лишения свободы грозит жителю Ижевска, который завел к себе в общежитие пьяную женщину, спавшую в сугробе, украл ее шубу и выгнал на улицу, сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии. "Отделом по обслуживанию территории Индустриального района Следственного управления УМВД России по г. Ижевску возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (Кража) по факту хищения у местной жительницы норковой шубы и мобильного телефона. По подозрению в совершении преступления сотрудники уголовного розыска задержали 55-летнего неработающего, ранее судимого мужчину",- говорится в релизе ведомства. По версии следствия, в декабре 2024 года подозреваемый увидел пьяную женщину, спящую на улице. Он завел ее в общежитие, достал из карманов шубы телефон и паспорт, после чего продал мобильник соседу. Разбудив незнакомку, мужчина пригласил ее в свою комнату, и в ходе возникшего между ними конфликта он выгнал потерпевшую на улицу, а шубу также продал соседу. Общий ущерб составил 86 тысяч рублей. "В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет", - отметили в пресс-службе МВД по Удмуртии.

https://ria.ru/20231121/proisshestvie-1910738516.html

россия

ижевск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, ижевск