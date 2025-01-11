В Ижевске мужчина украл у случайной знакомой шубу и телефон
Житель Ижевска украл у спавшей в сугробе пьяной женщины норковую шубу и телефон
Сотрудник полиции. Архивное фото
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УФА, 11 янв — РИА Новости. Пять лет лишения свободы грозит жителю Ижевска, который завел к себе в общежитие пьяную женщину, спавшую в сугробе, украл ее шубу и выгнал на улицу, сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.
"Отделом по обслуживанию территории Индустриального района Следственного управления УМВД России по г. Ижевску возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (Кража) по факту хищения у местной жительницы норковой шубы и мобильного телефона. По подозрению в совершении преступления сотрудники уголовного розыска задержали 55-летнего неработающего, ранее судимого мужчину",- говорится в релизе ведомства.
По версии следствия, в декабре 2024 года подозреваемый увидел пьяную женщину, спящую на улице. Он завел ее в общежитие, достал из карманов шубы телефон и паспорт, после чего продал мобильник соседу. Разбудив незнакомку, мужчина пригласил ее в свою комнату, и в ходе возникшего между ними конфликта он выгнал потерпевшую на улицу, а шубу также продал соседу. Общий ущерб составил 86 тысяч рублей.
"В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет", - отметили в пресс-службе МВД по Удмуртии.
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