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В Калифорнии похитили военную технику с армейского склада - РИА Новости, 11.01.2025
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10:42 11.01.2025 (обновлено: 12:51 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/krazha-1993239939.html
В Калифорнии похитили военную технику с армейского склада
В Калифорнии похитили военную технику с армейского склада - РИА Новости, 11.01.2025
В Калифорнии похитили военную технику с армейского склада
С армейского склада в городе Тастин в штате Калифорния украли оружие и три военных автомобиля, сообщила местная полиция в соцсетях. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T10:42:00+03:00
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. С армейского склада в городе Тастин в штате Калифорния украли оружие и три военных автомобиля, сообщила местная полиция в соцсетях.По словам правоохранителей, инцидент произошел вечером 8 января."Неизвестные зашли на склад в резервном центре армии в Тастине. Было обнаружено, что у нескольких камер хранения удалены замки и отсутствует снаряжение &lt;…&gt; Забор был перерезан, чтобы получить доступ к парковке военных автомобилей", — говорится в заявлении полиции.Со склада пропали:Полицейские добавили, что злоумышленники пытались взломать замок на складе униформы, но это им не удалось.
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в мире, сша, калифорния
В мире, США, Калифорния
В Калифорнии похитили военную технику с армейского склада

Полиция сообщила о краже оборудования и машин с армейского склада в Калифорнии

© AP Photo / Matt RourkeСотрудники правоохранительных органов США
Сотрудники правоохранительных органов США - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Сотрудники правоохранительных органов США . Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. С армейского склада в городе Тастин в штате Калифорния украли оружие и три военных автомобиля, сообщила местная полиция в соцсетях.
По словам правоохранителей, инцидент произошел вечером 8 января.
"Неизвестные зашли на склад в резервном центре армии в Тастине. Было обнаружено, что у нескольких камер хранения удалены замки и отсутствует снаряжение <…> Забор был перерезан, чтобы получить доступ к парковке военных автомобилей", — говорится в заявлении полиции.
Со склада пропали:
  • три военных автомобиля Humvee, один из них бронированный;
  • восемь креплений для пулеметов;
  • семь штативов для пулеметов;
  • медицинское оборудование;
  • 40 пар биноклей;
  • 18 штыков.
Полицейские добавили, что злоумышленники пытались взломать замок на складе униформы, но это им не удалось.
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