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В Калифорнии похитили военную технику с армейского склада

В Калифорнии похитили военную технику с армейского склада - РИА Новости, 11.01.2025

В Калифорнии похитили военную технику с армейского склада

С армейского склада в городе Тастин в штате Калифорния украли оружие и три военных автомобиля, сообщила местная полиция в соцсетях. РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T10:42:00+03:00

2025-01-11T10:42:00+03:00

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. С армейского склада в городе Тастин в штате Калифорния украли оружие и три военных автомобиля, сообщила местная полиция в соцсетях.По словам правоохранителей, инцидент произошел вечером 8 января."Неизвестные зашли на склад в резервном центре армии в Тастине. Было обнаружено, что у нескольких камер хранения удалены замки и отсутствует снаряжение <…> Забор был перерезан, чтобы получить доступ к парковке военных автомобилей", — говорится в заявлении полиции.Со склада пропали:Полицейские добавили, что злоумышленники пытались взломать замок на складе униформы, но это им не удалось.

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в мире, сша, калифорния