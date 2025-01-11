https://ria.ru/20250111/kiev-1993279721.html

Слушавшие песни Shaman киевляне сделали дерзкое заявление после задержания

Слушавшие песни Shaman киевляне сделали дерзкое заявление после задержания - РИА Новости, 11.01.2025

Слушавшие песни Shaman киевляне сделали дерзкое заявление после задержания

В Киеве группу людей, слушавших музыку на русском языке, доставили в полицию, сообщило издание "Страна.ua". РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T19:02:00+03:00

2025-01-11T19:02:00+03:00

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В Киеве группу людей, слушавших музыку на русском языке, доставили в полицию, сообщило издание "Страна.ua"."Парни, которые стали знаменитым после того, как опубликовали видео с улиц Киева, где пели песни на русском языке (в том числе и песню Шамана "Я русский") и затем были доставлены за это в полицию, похоже, не собираются каяться", — говорится в сообщении.По данным издания, молодые люди после инцидента заявили, что кампания против них носит заказной характер. По их словам, "к этому причастны сотрудники силовых структур". Задержанные пообещали опубликовать список заказчиков.После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019-м Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований ЕК, — он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как использование языков других нацменьшинств должно получить серьезные поблажки.Как сообщало Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминации в сравнении с малочисленными группами носителей официального языка Европейского союза.

https://ria.ru/20250106/zelenskij-1992623065.html

https://ria.ru/20241230/itogi-1992007644.html

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в мире, украина, киев, россия, еврокомиссия, верховная рада украины