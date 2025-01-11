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В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
02:32 11.01.2025
https://ria.ru/20250111/kiev-1993217610.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.01.2025
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T02:32:00+03:00
2025-01-11T02:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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киев
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дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, тревога в столице началась в 2.05 мск. Кроме того, тревога продолжает звучать в девяти областях Украины: Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской Житомирской областях. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250109/porazhenie-1992985998.html
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в мире, россия, киев, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве объявили воздушную тревогу

В столице Украины Киеве объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным ресурса, тревога в столице началась в 2.05 мск.
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Кроме того, тревога продолжает звучать в девяти областях Украины: Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской Житомирской областях.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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