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Израиль нанес удар по группе бойцов "Хезболлы" на юге Ливана - РИА Новости, 11.01.2025
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19:25 11.01.2025
https://ria.ru/20250111/khezbolla-1993282822.html
Израиль нанес удар по группе бойцов "Хезболлы" на юге Ливана
Израиль нанес удар по группе бойцов "Хезболлы" на юге Ливана - РИА Новости, 11.01.2025
Израиль нанес удар по группе бойцов "Хезболлы" на юге Ливана
ВВС Израиля атаковали группу бойцов движения "Хезболла" на юге Ливана после выявления активности, нарушающей условия действующего режима о прекращении огня,... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T19:25:00+03:00
2025-01-11T19:25:00+03:00
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 янв - РИА Новости. ВВС Израиля атаковали группу бойцов движения "Хезболла" на юге Ливана после выявления активности, нарушающей условия действующего режима о прекращении огня, сообщила в субботу пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Ранее сегодня (в субботу) были идентифицированы несколько террористов, покидающих военный комплекс, используемый террористической организацией "Хезболлой" на юге Ливана. Силы ВВС Израиля нанесли удар по террористам с целью устранить угрозу", - говорится в сообщении. Военные добавили, что ЦАХАЛ продолжает действовать в соответствии с договоренностями о прекращении огня между Израилем и Ливаном. "Армия обороны Израиля остается развернутой на юге Ливана и будет действовать против любой угрозы государству Израиль и его гражданам", - подчеркнули в пресс-службе. В ночь на 27 ноября 2024 года между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Согласно плану урегулирования, в течение 60 дней со момента прекращения огня армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлы" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны. При этом Израиль сохранил за собой право отвечать на любое нарушение условий прекращения огня со стороны "Хезболлы".
https://ria.ru/20241210/siriya-1988519491.html
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в мире, израиль, ливан, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль нанес удар по группе бойцов "Хезболлы" на юге Ливана

ВВС Израиля атаковали группу бойцов "Хезболлы" на юге Ливана

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкБоец армии Израиля
Боец армии Израиля - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
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Боец армии Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 янв - РИА Новости. ВВС Израиля атаковали группу бойцов движения "Хезболла" на юге Ливана после выявления активности, нарушающей условия действующего режима о прекращении огня, сообщила в субботу пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Ранее сегодня (в субботу) были идентифицированы несколько террористов, покидающих военный комплекс, используемый террористической организацией "Хезболлой" на юге Ливана. Силы ВВС Израиля нанесли удар по террористам с целью устранить угрозу", - говорится в сообщении.
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Военные добавили, что ЦАХАЛ продолжает действовать в соответствии с договоренностями о прекращении огня между Израилем и Ливаном.
"Армия обороны Израиля остается развернутой на юге Ливана и будет действовать против любой угрозы государству Израиль и его гражданам", - подчеркнули в пресс-службе.
В ночь на 27 ноября 2024 года между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Согласно плану урегулирования, в течение 60 дней со момента прекращения огня армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлы" должны быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Израиль за это время должен полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны. При этом Израиль сохранил за собой право отвечать на любое нарушение условий прекращения огня со стороны "Хезболлы".
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