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ВС России успешно штурмуют позиции ВСУ в Харьковской области, заявил Ганчев

ВС России успешно штурмуют позиции ВСУ в Харьковской области, заявил Ганчев - РИА Новости, 11.01.2025

ВС России успешно штурмуют позиции ВСУ в Харьковской области, заявил Ганчев

ВС РФ имеют успех в районе Двуречной Харьковской области, поселок находится под огневым контролем российских военных, сообщил РИА Новости глава российской... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T12:50:00+03:00

2025-01-11T12:50:00+03:00

2025-01-11T12:57:00+03:00

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. ВС РФ имеют успех в районе Двуречной Харьковской области, поселок находится под огневым контролем российских военных, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. По словам Ганчева, фронт на харьковском направлении продолжает быть "подвижным": ВС РФ штурмуют позиции противника на купянском, волчанском и липцевском направлениях. "Определенные успехи у бойцов российской армии наблюдаются в районе Двуречной. Населенный пункт находится под огневым контролем наших войск", - сказал Ганчев.

https://ria.ru/20250111/spetsoperatsiya-1993248953.html

харьковская область

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харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире