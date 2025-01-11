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ВС России успешно штурмуют позиции ВСУ в Харьковской области, заявил Ганчев - РИА Новости, 11.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:50 11.01.2025 (обновлено: 12:57 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/kharkov-1993252067.html
ВС России успешно штурмуют позиции ВСУ в Харьковской области, заявил Ганчев
ВС России успешно штурмуют позиции ВСУ в Харьковской области, заявил Ганчев - РИА Новости, 11.01.2025
ВС России успешно штурмуют позиции ВСУ в Харьковской области, заявил Ганчев
ВС РФ имеют успех в районе Двуречной Харьковской области, поселок находится под огневым контролем российских военных, сообщил РИА Новости глава российской... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T12:50:00+03:00
2025-01-11T12:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. ВС РФ имеют успех в районе Двуречной Харьковской области, поселок находится под огневым контролем российских военных, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. По словам Ганчева, фронт на харьковском направлении продолжает быть "подвижным": ВС РФ штурмуют позиции противника на купянском, волчанском и липцевском направлениях. "Определенные успехи у бойцов российской армии наблюдаются в районе Двуречной. Населенный пункт находится под огневым контролем наших войск", - сказал Ганчев.
https://ria.ru/20250111/spetsoperatsiya-1993248953.html
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харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, В мире
ВС России успешно штурмуют позиции ВСУ в Харьковской области, заявил Ганчев

Ганчев: харьковский поселок Двуречная находится под огневым контролем ВС РФ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСолдаты ВС РФ
Солдаты ВС РФ - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. ВС РФ имеют успех в районе Двуречной Харьковской области, поселок находится под огневым контролем российских военных, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
По словам Ганчева, фронт на харьковском направлении продолжает быть "подвижным": ВС РФ штурмуют позиции противника на купянском, волчанском и липцевском направлениях.
"Определенные успехи у бойцов российской армии наблюдаются в районе Двуречной. Населенный пункт находится под огневым контролем наших войск", - сказал Ганчев.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВиталий ГанчевВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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