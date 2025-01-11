https://ria.ru/20250111/khamas-1993269737.html
Глава МИД Турции обсудил с членом политбюро ХАМАС ситуацию в Газе
Глава МИД Турции обсудил с членом политбюро ХАМАС ситуацию в Газе - РИА Новости, 11.01.2025
Глава МИД Турции обсудил с членом политбюро ХАМАС ситуацию в Газе
Глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с членом политбюро палестинского движения ХАМАС Халилем аль-Хайей, они обсудили последнюю ситуацию на переговорах РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T16:40:00+03:00
2025-01-11T16:40:00+03:00
2025-01-11T16:40:00+03:00
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АНКАРА, 11 янв – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с членом политбюро палестинского движения ХАМАС Халилем аль-Хайей, они обсудили последнюю ситуацию на переговорах о прекращении огня в Газе, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. "Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с членом политбюро ХАМАС Халилем аль-Хайей. В ходе разговора обсуждалась последняя ситуация на переговорах о прекращении огня", - сообщил собеседник агентства. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 42 тысяч палестинцев, пострадали свыше 100 тысяч.
https://ria.ru/20250110/khamas-1993093606.html
https://ria.ru/20250107/tramp-1992764860.html
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в мире, израиль, турция, анкара (провинция), хакан фидан, хамас
В мире, Израиль, Турция, Анкара (провинция), Хакан Фидан, ХАМАС
Глава МИД Турции обсудил с членом политбюро ХАМАС ситуацию в Газе
Глава МИД Турции Фидан обсудил с членом политбюро ХАМАС ситуацию в Газе