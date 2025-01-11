https://ria.ru/20250111/karakas-1993223996.html

Володин провел встречу с Мадуро после его инаугурации

Володин провел встречу с Мадуро после его инаугурации - РИА Новости, 11.01.2025

Володин провел встречу с Мадуро после его инаугурации

Встреча председателя Государственной думы Вячеслава Володина и президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро состоялась в Каракасе после... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T05:20:00+03:00

2025-01-11T05:20:00+03:00

2025-01-11T05:20:00+03:00

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Встреча председателя Государственной думы Вячеслава Володина и президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро состоялась в Каракасе после торжественной церемонии инаугурации последнего, сообщает пресс-служба Госдумы. В пятницу Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы на период до 2031 года. Володин представлял Россию на инаугурации. Как ранее сообщали в пресс-службе Госдумы, Володин передал Мадуро поздравления от российского лидера Владимира Путина со вступлением в должность. После церемонии, в ходе которой Вооруженные силы Венесуэлы принесли присягу президенту, Мадуро подошёл к иностранной делегации, которая присутствовала на мероприятии. Как следовало из прямой трансляции венесуэльского телеканала Telesur, Мадуро коротко переговорил с Володиным. "В Каракасе после торжественной церемонии инаугурации состоялась встреча председателя Государственной думы Вячеслава Володина и президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро. Вячеслав Володин передал Николасу Мадуро от президента РФ Владимира Путина поздравления с победой на выборах и вступлением в должность главы государства, а также добрые пожелания успешной работы на благо граждан Республики", - говорится в сообщении ГД в Telegram-канале. Володин напомнил, что депутаты ГД в качестве международных наблюдателей следили за процессом волеизъявления граждан Венесуэлы. Как указывается в официальном Telegram-канале ГД, на встрече обсуждалось развитие отношений России и Венесуэлы, в том числе на парламентском уровне. "Вы многое делаете для развития парламентского измерения, это важно для того, чтобы нам лучше понимать друг друга", - приводятся слова Володина в сообщении. Мадуро в третий раз вступил на пост президента Венесуэлы, который будет занимать до 2031 года. Действующий глава государства одержал победу на президентских выборах, которые прошли в Венесуэле 28 июля 2024 года. За него проголосовали 51,95% избирателей. Депутаты ГД РФ следили за процессом голосования в качестве международных наблюдателей и отмечали высокий уровень организации выборов. Основной соперник Мадуро на выборах - Эдмундо Гонсалес Уррутиа - получил поддержку 43,18% избирателей. Один из лидеров оппозиции Мария Корина Мачадо уже в день голосования заявила, что команда Гонсалеса не признает поражение на выборах. С победой Мадуро поздравили Россия, Боливия, Гондурас, Иран, Китай, Куба, Никарагуа и другие государства. Ряд стран, включая США, не признали переизбрание президента на третий срок.

https://ria.ru/20240507/maduro-1944279974.html

https://ria.ru/20250110/venesuela-1993193127.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

венесуэла, россия, каракас, николас мадуро, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф, в мире