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Раскритиковавшему ситуацию в Калифорнии Трампу предложили посетить штат - РИА Новости, 11.01.2025
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20:59 11.01.2025
https://ria.ru/20250111/kaliforniya-1993289123.html
Раскритиковавшему ситуацию в Калифорнии Трампу предложили посетить штат
Раскритиковавшему ситуацию в Калифорнии Трампу предложили посетить штат - РИА Новости, 11.01.2025
Раскритиковавшему ситуацию в Калифорнии Трампу предложили посетить штат
Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом на фоне критики со стороны избранного президента США Дональда Трампа из-за разрушительных пожаров пригласил того... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T20:59:00+03:00
2025-01-11T20:59:00+03:00
в мире
калифорния
сша
лос-анджелес
дональд трамп
гэвин ньюсом
илон маск
лесные пожары в калифорнии в 2025 году
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом на фоне критики со стороны избранного президента США Дональда Трампа из-за разрушительных пожаров пригласил того посетить штат, чтобы увидеть происходящее своими глазами и не заниматься "распространением дезинформации". Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Ньюсому следует уйти в отставку, что также поддержал и бизнесмен Илон Маск. Как написал Трамп в соцсети Truth Social, оскорбительно переиначивая фамилию губернатора, лучшие и самые красивые районы США сгорают дотла. "Так как вы готовитесь занять пост президента снова, я приглашаю вас опять посетить Калифорнию и встретиться с американцами, которые пострадали от этих пожаров, увидеть разрушения собственными глазами и присоединиться ко мне и другим в благодарности к героям - пожарным и спасателям, которые ставят на кон свои жизни... Мы не должны политизировать человеческую трагедию или распространять дезинформацию, полученную из чужих рук", - говорится в письме, опубликованном Ньюсомом в соцсети X. Ранее телеканал CNN сообщал о том, что в пожаре сгорел бывший дом знаменитого актера Леонардо Ди Каприо, который тот продал в 2021 году более чем за 10 миллионов долларов. Издание Page Six, публикуя фотографии уничтоженных огнем зданий, также сообщало о том, что дома голливудских актеров Энтони Хопкинса, Адама Броди, Анны Фэрис и других знаменитостей сгорели при пожарах в Лос-Анджелесе. По данным TMZ, свой дом в Калифорнии был вынужден покинуть из-за пожара и актер Бен Аффлек. По данным Daily Mail, дотла сгорел дом, который арендовал сын президента США Джо Байдена Хантер. Как сообщает New York Post, последними знаменитостями, покинувшими свои дома в Калифорнии, стали Кардашьяны. Лесные пожары начали распространяться в округе Лос-Анджелес 7 января. По мнению метеорологов, причиной быстрого распространения огня стала сухая и очень ветреная погода. Огонь уничтожил более 10 тысяч строений в регионе. Как уточняют местные власти, число погибших при пожарах увеличилось до как минимум 11 человек, 13 человек числятся пропавшими.
https://ria.ru/20250111/kaliforniya-1993223072.html
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в мире, калифорния, сша, лос-анджелес, дональд трамп, гэвин ньюсом, илон маск, лесные пожары в калифорнии в 2025 году
В мире, Калифорния, США, Лос-Анджелес, Дональд Трамп, Гэвин Ньюсом, Илон Маск, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году
Раскритиковавшему ситуацию в Калифорнии Трампу предложили посетить штат

Губернатор Калифорнии Ньюсом на фоне критики Трампа пригласил его посетить штат

© AP Photo / Jae C. HongСгоревшие дома в Лос-Анджелесе
Сгоревшие дома в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© AP Photo / Jae C. Hong
Сгоревшие дома в Лос-Анджелесе
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом на фоне критики со стороны избранного президента США Дональда Трампа из-за разрушительных пожаров пригласил того посетить штат, чтобы увидеть происходящее своими глазами и не заниматься "распространением дезинформации".
Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Ньюсому следует уйти в отставку, что также поддержал и бизнесмен Илон Маск. Как написал Трамп в соцсети Truth Social, оскорбительно переиначивая фамилию губернатора, лучшие и самые красивые районы США сгорают дотла.
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"Так как вы готовитесь занять пост президента снова, я приглашаю вас опять посетить Калифорнию и встретиться с американцами, которые пострадали от этих пожаров, увидеть разрушения собственными глазами и присоединиться ко мне и другим в благодарности к героям - пожарным и спасателям, которые ставят на кон свои жизни... Мы не должны политизировать человеческую трагедию или распространять дезинформацию, полученную из чужих рук", - говорится в письме, опубликованном Ньюсомом в соцсети X.
Ранее телеканал CNN сообщал о том, что в пожаре сгорел бывший дом знаменитого актера Леонардо Ди Каприо, который тот продал в 2021 году более чем за 10 миллионов долларов. Издание Page Six, публикуя фотографии уничтоженных огнем зданий, также сообщало о том, что дома голливудских актеров Энтони Хопкинса, Адама Броди, Анны Фэрис и других знаменитостей сгорели при пожарах в Лос-Анджелесе. По данным TMZ, свой дом в Калифорнии был вынужден покинуть из-за пожара и актер Бен Аффлек. По данным Daily Mail, дотла сгорел дом, который арендовал сын президента США Джо Байдена Хантер. Как сообщает New York Post, последними знаменитостями, покинувшими свои дома в Калифорнии, стали Кардашьяны.
Лесные пожары начали распространяться в округе Лос-Анджелес 7 января. По мнению метеорологов, причиной быстрого распространения огня стала сухая и очень ветреная погода. Огонь уничтожил более 10 тысяч строений в регионе. Как уточняют местные власти, число погибших при пожарах увеличилось до как минимум 11 человек, 13 человек числятся пропавшими.
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В миреКалифорнияСШАЛос-АнджелесДональд ТрампГэвин НьюсомИлон МаскЛесные пожары в Калифорнии в 2025 году
 
 
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