Раскритиковавшему ситуацию в Калифорнии Трампу предложили посетить штат
Губернатор Калифорнии Ньюсом на фоне критики Трампа пригласил его посетить штат
© AP Photo / Jae C. HongСгоревшие дома в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Jae C. Hong
Сгоревшие дома в Лос-Анджелесе
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом на фоне критики со стороны избранного президента США Дональда Трампа из-за разрушительных пожаров пригласил того посетить штат, чтобы увидеть происходящее своими глазами и не заниматься "распространением дезинформации".
Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Ньюсому следует уйти в отставку, что также поддержал и бизнесмен Илон Маск. Как написал Трамп в соцсети Truth Social, оскорбительно переиначивая фамилию губернатора, лучшие и самые красивые районы США сгорают дотла.
"Так как вы готовитесь занять пост президента снова, я приглашаю вас опять посетить Калифорнию и встретиться с американцами, которые пострадали от этих пожаров, увидеть разрушения собственными глазами и присоединиться ко мне и другим в благодарности к героям - пожарным и спасателям, которые ставят на кон свои жизни... Мы не должны политизировать человеческую трагедию или распространять дезинформацию, полученную из чужих рук", - говорится в письме, опубликованном Ньюсомом в соцсети X.
Ранее телеканал CNN сообщал о том, что в пожаре сгорел бывший дом знаменитого актера Леонардо Ди Каприо, который тот продал в 2021 году более чем за 10 миллионов долларов. Издание Page Six, публикуя фотографии уничтоженных огнем зданий, также сообщало о том, что дома голливудских актеров Энтони Хопкинса, Адама Броди, Анны Фэрис и других знаменитостей сгорели при пожарах в Лос-Анджелесе. По данным TMZ, свой дом в Калифорнии был вынужден покинуть из-за пожара и актер Бен Аффлек. По данным Daily Mail, дотла сгорел дом, который арендовал сын президента США Джо Байдена Хантер. Как сообщает New York Post, последними знаменитостями, покинувшими свои дома в Калифорнии, стали Кардашьяны.
Лесные пожары начали распространяться в округе Лос-Анджелес 7 января. По мнению метеорологов, причиной быстрого распространения огня стала сухая и очень ветреная погода. Огонь уничтожил более 10 тысяч строений в регионе. Как уточняют местные власти, число погибших при пожарах увеличилось до как минимум 11 человек, 13 человек числятся пропавшими.