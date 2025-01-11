https://ria.ru/20250111/kaliforniya-1993289123.html

Раскритиковавшему ситуацию в Калифорнии Трампу предложили посетить штат

Раскритиковавшему ситуацию в Калифорнии Трампу предложили посетить штат - РИА Новости, 11.01.2025

Раскритиковавшему ситуацию в Калифорнии Трампу предложили посетить штат

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом на фоне критики со стороны избранного президента США Дональда Трампа из-за разрушительных пожаров пригласил того... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T20:59:00+03:00

2025-01-11T20:59:00+03:00

2025-01-11T20:59:00+03:00

в мире

калифорния

сша

лос-анджелес

дональд трамп

гэвин ньюсом

илон маск

лесные пожары в калифорнии в 2025 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993081461_0:5:3072:1733_1920x0_80_0_0_e6b2506036bf33d2960418414624c4c6.jpg

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом на фоне критики со стороны избранного президента США Дональда Трампа из-за разрушительных пожаров пригласил того посетить штат, чтобы увидеть происходящее своими глазами и не заниматься "распространением дезинформации". Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Ньюсому следует уйти в отставку, что также поддержал и бизнесмен Илон Маск. Как написал Трамп в соцсети Truth Social, оскорбительно переиначивая фамилию губернатора, лучшие и самые красивые районы США сгорают дотла. "Так как вы готовитесь занять пост президента снова, я приглашаю вас опять посетить Калифорнию и встретиться с американцами, которые пострадали от этих пожаров, увидеть разрушения собственными глазами и присоединиться ко мне и другим в благодарности к героям - пожарным и спасателям, которые ставят на кон свои жизни... Мы не должны политизировать человеческую трагедию или распространять дезинформацию, полученную из чужих рук", - говорится в письме, опубликованном Ньюсомом в соцсети X. Ранее телеканал CNN сообщал о том, что в пожаре сгорел бывший дом знаменитого актера Леонардо Ди Каприо, который тот продал в 2021 году более чем за 10 миллионов долларов. Издание Page Six, публикуя фотографии уничтоженных огнем зданий, также сообщало о том, что дома голливудских актеров Энтони Хопкинса, Адама Броди, Анны Фэрис и других знаменитостей сгорели при пожарах в Лос-Анджелесе. По данным TMZ, свой дом в Калифорнии был вынужден покинуть из-за пожара и актер Бен Аффлек. По данным Daily Mail, дотла сгорел дом, который арендовал сын президента США Джо Байдена Хантер. Как сообщает New York Post, последними знаменитостями, покинувшими свои дома в Калифорнии, стали Кардашьяны. Лесные пожары начали распространяться в округе Лос-Анджелес 7 января. По мнению метеорологов, причиной быстрого распространения огня стала сухая и очень ветреная погода. Огонь уничтожил более 10 тысяч строений в регионе. Как уточняют местные власти, число погибших при пожарах увеличилось до как минимум 11 человек, 13 человек числятся пропавшими.

https://ria.ru/20250111/kaliforniya-1993223072.html

https://ria.ru/20250110/kaliforniya-1993166683.html

калифорния

сша

лос-анджелес

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, калифорния, сша, лос-анджелес, дональд трамп, гэвин ньюсом, илон маск, лесные пожары в калифорнии в 2025 году