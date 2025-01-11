https://ria.ru/20250111/kaliforniya-1993223072.html

Губернатор Калифорнии потребовал объяснить пустое водохранилище

Губернатор Калифорнии потребовал объяснить пустое водохранилище - РИА Новости, 11.01.2025

Губернатор Калифорнии потребовал объяснить пустое водохранилище

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в соцсети X призвал провести независимое расследование инцидента, связанного с отсутствием давления в пожарных гидрантах и... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T04:57:00+03:00

2025-01-11T04:57:00+03:00

2025-01-11T07:16:00+03:00

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лесные пожары в калифорнии в 2025 году

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ВАШИНГТОН, 11 января — РИА Новости. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в соцсети X призвал провести независимое расследование инцидента, связанного с отсутствием давления в пожарных гидрантах и сообщений об опустошенном водохранилище на фоне бушующих в штате беспрецедентных лесных пожаров."Нам нужны ответы, чтобы убедиться, что подобное больше не повторится, и у нас есть все ресурсы для борьбы с такими катастрофическими пожарами", — написал он. К своему обращению он прикрепил официальное письмо, адресованное главному исполнительному директору департамента водоснабжения и энергетики Лос-Анджелеса (LADWP) Дженисс Киньонес и директору Los Angeles County Public Works, крупнейшей муниципальной службы общественных работ в США, Марку Пестрелле. Крупное водохранилище в Пасифик-Палисейдс объемом 117 миллионов галлонов, входящее в систему водоснабжения Лос-Анджелеса, оказалось пустым во время вспыхнувших пожаров, выяснили корреспонденты Los Angeles Times. Представители властей заявили, что водохранилище Санта-Инес закрыли на ремонт после разрыва покрытия, предназначенного для сохранения качества воды. Точная дата вывода резервуара из эксплуатации неизвестна, до этой недели департамент водоснабжения и энергетики Лос-Анджелеса демонстрировал бесперебойную работу. Бывший генеральный директор DWP Мартин Адам заявил в интервью газете, что при исправном состоянии резервуара давление воды в Палисейдсе во вторник вечером было бы достаточным. Однако он отметил, что эта система изначально не была рассчитана на противодействие лесным пожарам такого масштаба. Лесные пожары начали распространяться в округе Лос-Анджелес 7 января. По мнению метеорологов, причиной быстрого распространения огня стала сухая и очень ветреная погода. Около 400 тысяч жителей Калифорнии остаются без электричества, уведомления об эвакуации разосланы почти 180 тысяч местных жителей. Судмедэксперты подтвердили гибель 10 человек. Огонь уничтожил более 10 тысяч строений в регионе.

https://ria.ru/20250110/pozhary-1993057461.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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