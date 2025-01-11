https://ria.ru/20250111/ischeznovenie-1993147107.html

"Одна запись". Новые детали исчезновения матери двоих детей в Подольске

"Одна запись". Новые детали исчезновения матери двоих детей в Подольске - РИА Новости, 11.01.2025

"Одна запись". Новые детали исчезновения матери двоих детей в Подольске

В Подмосковье полицейские и волонтеры ищут жительницу Волгоградской области Екатерину Толстикову, пропавшую при странных обстоятельствах две недели назад... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T08:00:00+03:00

2025-01-11T08:00:00+03:00

2025-01-11T08:04:00+03:00

подольск

следственный комитет россии (ск рф)

волгоградская область

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Дина Горина. В Подмосковье полицейские и волонтеры ищут жительницу Волгоградской области Екатерину Толстикову, пропавшую при странных обстоятельствах две недели назад. Родственники считают, что во всем виноват ее бывший муж, однако у него есть алиби — запись с камеры видеонаблюдения. РИА Новости разбиралось в ситуации."Плохо приняли"Толстикова 27 декабря приехала в Подольск с двумя маленькими сыновьями, чтобы показать одного из них врачу. В деревне у матери в Волгоградской области, где она жила последние несколько лет, подходящего специалиста не нашлось, поэтому обратились в поликлинику по месту прописки детей в Подольске.Остановились в квартире у бывшего мужа Евгения. Прожив в браке пять лет, пара развелась. По словам матери пропавшей, с семьей супруга у Кати сложились напряженные отношения, а он сам часто ревновал ее и даже бил."Дочка призналась, что свекровь со свекром ее плохо приняли, — рассказала мать Екатерины Людмила Тамахина. — Я ответила, чтобы она не мучилась и возвращалась домой, а вопрос с лечением мы здесь как-нибудь решим. Но на следующий день дочь сообщила, что все нормально"."Отпусти моих детей"Утром 29 декабря младшему сыну Толстиковых стало плохо — Екатерина подумала, что у него судороги, и вызвала скорую. Мальчика забрали в больницу. "Обследование показало, что у Миши (имя изменено) не обнаружили никаких патологий. Мы вернулись домой", — рассказал "Аргументам и фактам" Евгений.А ночью Кате позвонили. "Я услышал, как она сказала в трубку: "Отпусти моих детей", — говорит Евгений. — Я сразу напрягся и отобрал у нее телефон. Оказалось, она разговаривала со своим бывшим парнем".По словам Евгения, он взял у Екатерины телефон, чтобы поговорить с ее бывшим молодым человеком. Для этого вышел на улицу покурить. А когда вернулся, обнаружил, что сыновья в квартире одни и окно открыто настежь. Выглянув в него, увидел, что экс-супруга в одном халате и тапочках бежит по двору в неизвестном направлении."Я сразу позвонил ее маме, а потом в полицию. Думал, Катю сразу начнут искать, но они не приехали", — уверяет он.Было уже около полуночи. Дождавшись утра, он обзвонил знакомых и друзей, надеясь найти бывшую жену у кого-то из них. Это не дало результатов, и Евгений пошел искать ее сам. Но она словно растворилась в воздухе. По его мнению, Екатерина могла испугаться, что он прочитает ее переписку."Никаких предпосылок"По словам Толстикова, полиция все же подключилась к поискам. Екатерина попала лишь на одну камеру. Не было ее и у молодого человека, с которым она разговаривала в ночь исчезновения.Друзья порекомендовали Евгению обратиться к волонтерам поискового отряда "Лиза Алерт". Те сделали ориентировки и стали в сопровождении специально обученных собак-поисковиков прочесывать окрестности города. Однако, как сообщила РИА Новости инфорг поисков, спустя две недели результата все еще нет.По словам близкой подруги Екатерины Натальи Пудовкиной, в последнее время она ни на что ей не жаловалась и не рассказывала ничего особенного. "Предпосылок к такому поступку совершенно не было. К поискам подключилось множество знакомых и друзей, но у нас нет абсолютно никаких предположений о том, куда она могла пойти или поехать", — сказала РИА Новости Пудовкина."Если через десять дней поисков результата нет, полиция обязана завести разыскное дело. А если есть какие-то улики — уголовное", — уточняет в беседе с агентством юрист Наталья Тарасова.На момент публикации материала никаких официальных заявлений МВД или СК по делу в открытом доступе не было.У Екатерины при себе не имелось ни денег, ни телефона, чтобы вызвать такси или позвонить близким. Однако родственники все еще надеются, что она найдется живой и объяснит, что ее так испугало в ту декабрьскую ночь.

https://ria.ru/20240704/ischeznovenie-1957157543.html

подольск

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подольск, следственный комитет россии (ск рф), волгоградская область