Иран отгрузил почти три миллиона баррелей нефти из Китая, пишут СМИ
WSJ: Иран отгрузил почти три миллиона баррелей нефти из хранилища в Китае
Флаг Ирана. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Иран отгрузил почти 3 миллиона баррелей нефти из хранилища в Китае, чтобы собрать деньги на помощь союзным Тегерану силам на Ближнем Востоке, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным источников газеты, нефть взята из запаса объёмом не менее 25 миллионов баррелей, который Иран отправил в Китай в конце 2018 года, когда опасался, что введение новых санкций первой администрацией избранного президента США Дональда Трампа помешает стране экспортировать нефть.
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"Иран отгрузил почти 3 миллиона баррелей нефти из хранилища в Китае в попытке собрать средства, которые можно было бы использовать для поддержки союзных Ирану вооружённых формирований на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.
Как сообщили газете источники, Китай одобрил вывоз Ираном нефти после переговоров с иранскими чиновниками в конце ноября и декабре 2024 года.
Санкции США против Ирана предполагают, что Белый дом может ввести ограничения против любых государств, которые закупают у него нефть. Кроме того, в октябре 2024 года министерство финансов США издало указ о введении санкций против всех лиц, работающих в нефтяном и нефтехимическом секторах экономики Ирана.
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