https://ria.ru/20250111/ipoteka-1993171229.html

Квартирный стандарт. Россияне столкнулись с важным изменением

Квартирный стандарт. Россияне столкнулись с важным изменением - РИА Новости, 11.01.2025

Квартирный стандарт. Россияне столкнулись с важным изменением

С этого месяца вступил в силу новый ипотечный стандарт. Правила кредитования ужесточили — прежде всего для банков. Есть новшества и для заемщиков. Как теперь... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T08:00:00+03:00

2025-01-11T08:00:00+03:00

2025-01-11T08:03:00+03:00

экономика

ипотека

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости, Надежда Сарапина. С этого месяца вступил в силу новый ипотечный стандарт. Правила кредитования ужесточили — прежде всего для банков. Есть новшества и для заемщиков. Как теперь покупать жилье — в материале РИА Новости.Ограничения для банковРазработанный Центробанком стандарт прежде всего направлен на "минимизацию распространения высокорисковых схем ипотечного кредитования", сообщает регулятор, а также на то, чтобы исключить нецелевое использование денег граждан.В частности, банкам запретили длительное размещение средств на аккредитивах. Теперь их следует переводить на эскроу-счета (специальный условный счет, на котором деньги замораживаются до окончания строительства и переходят к застройщику только после передачи недвижимости владельцу). В отличие от аккредитивов, эскроу-счета застрахованы (до десяти миллионов рублей) и не позволяют банкам использовать денежные средства для получения прибыли.Кредитные организации больше не смогут получать вознаграждение от застройщиков за снижение ставки, если это ведет к искусственному завышению стоимости жилья. Таким образом, предполагается гарантировать справедливую цену — до этого россиянам предлагали пониженные ставки в обмен на повышение стоимости квартиры. А с 1 июля 2025-го не допускается получение аналогичного вознаграждения и с заемщика.А пока до заключения договора банки предоставят расчет полной стоимости кредита в двух вариантах: с пониженной ставкой и без. Кроме того, при досрочном погашении компенсируют заемщику избыточно оплаченную им стоимость пониженной ставки.Без мелкого шрифтаДругая цель — куда более подробно рассказывать обо всех рисках. Кредитные организации обязаны объяснять все максимально понятно, особенно тем, кто не обладает специальными знаниями в области финансов. Еще одно требование: сообщать о бонусных и государственных жилищных программах.Если же материальное положение ухудшится, заемщик имеет право на кредитные каникулы или реструктуризацию долга."При этом не допускается искажение информации, приводящее к неоднозначному и (или) двусмысленному толкованию условий финансовой услуги", — уточняется в документе.Банк должен сообщать обо всех рисках для заемщика до подписания документа, а также отвечать на любые вопросы об ипотеке и дополнительных услугах, таких как страховка.Использовать мелкий или трудночитаемый шрифт запрещено.Годовой лимитТеперь срок ипотеки не будет превышать 30 лет. Кроме того, фиксируется и минимальный первоначальный взнос: 20 процентов от стоимости жилья.Однако его необходимо оплачивать из своих средств. Различного рода схема оплаты по кешбэку от банка или застройщика, когда заемщик, по сути, вносил виртуальные деньги, уходят в прошлое. Теперь — только из личных накоплений, денег от государства или работодателя.Стандарт распространяется исключительно на жилье для личного пользования. "Дело в том, что гражданин, физическое лицо, как правило, менее грамотен юридически. У него меньше возможностей защищать свои интересы, чем у коммерческих организаций. В договорах ипотеки банки часто злоупотребляли своим более высоким уровнем юридической подготовки и умело прятали не слишком выгодные условия. Поэтому новые правила вполне здравые", — объясняет доцент кафедры национальной экономики экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.Но чтобы полностью оценить эффективность, нужно время. По мнению эксперта, первые результаты будут минимум через год.С другой стороны, ужесточение условий вкупе с высокой ключевой ставкой приведет к серьезному спаду на рынке ипотеки. "Займы под 25-30 процентов и выше просто неподъемны для большинства россиян", — считает Зайнуллин. Поэтому, прогнозирует он, жилье в 2025-м будут покупать куда реже — минимум в три раза.

https://ria.ru/20250109/nalogi-1949044822.html

https://ria.ru/20241109/vklady-1982446789.html

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экономика, ипотека, центральный банк рф (цб рф)