https://ria.ru/20250111/igil-1993288035.html

В Афганистане заявили, что ИГ* действует при поддержке Пакистана

В Афганистане заявили, что ИГ* действует при поддержке Пакистана - РИА Новости, 11.01.2025

В Афганистане заявили, что ИГ* действует при поддержке Пакистана

У Афганистана "есть свидетельства" того, что боевики "Исламского государства"* действуют при поддержке и с разрешения правительства Пакистана, заявил в субботу... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T20:49:00+03:00

2025-01-11T20:49:00+03:00

2025-01-11T20:49:00+03:00

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. У Афганистана "есть свидетельства" того, что боевики "Исламского государства"* действуют при поддержке и с разрешения правительства Пакистана, заявил в субботу представителям СМИ заместитель пресс-секретаря Исламского эмирата Афганистан - ИЭА (самоназвание государства при нынешнем правительстве) Хамдулла Фитрат. "Центры финансирования, оснащения и поддержки этой группировки находятся в Белуджистане и некоторых других регионах Пакистана, и есть свидетельства того, что группировка действует с одобрения правительства Пакистана", - цитирует слова Фитрата новостной портал Alemarah. Заместитель пресс-секретаря ИЭА подчеркнул, что "Исламский эмират не поддерживает иностранные группировки, действующие против других государств", отметив, что Афганистан не зависим ни от кого в вопросах обеспечения собственной безопасности. Фитрат также заявил, что ситуация с безопасностью на территории Пакистана является внутренним делом этого государства и не имеет никакого отношения к Исламскому эмирату.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20250106/turtsiya-1992664382.html

https://ria.ru/20241218/ssha-1989925582.html

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в мире, пакистан, афганистан, россия, исламское государство*, белуджистан