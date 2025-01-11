В Афганистане заявили, что ИГ* действует при поддержке Пакистана
Пресс-секретарь ИЭА: боевики ИГ действуют при поддержке правительства Пакистана
© AP Photo / Aamaq News AgencyБоевик террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*)
© AP Photo / Aamaq News Agency
Боевик террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*). Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. У Афганистана "есть свидетельства" того, что боевики "Исламского государства"* действуют при поддержке и с разрешения правительства Пакистана, заявил в субботу представителям СМИ заместитель пресс-секретаря Исламского эмирата Афганистан - ИЭА (самоназвание государства при нынешнем правительстве) Хамдулла Фитрат.
"Центры финансирования, оснащения и поддержки этой группировки находятся в Белуджистане и некоторых других регионах Пакистана, и есть свидетельства того, что группировка действует с одобрения правительства Пакистана", - цитирует слова Фитрата новостной портал Alemarah.
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Заместитель пресс-секретаря ИЭА подчеркнул, что "Исламский эмират не поддерживает иностранные группировки, действующие против других государств", отметив, что Афганистан не зависим ни от кого в вопросах обеспечения собственной безопасности.
Фитрат также заявил, что ситуация с безопасностью на территории Пакистана является внутренним делом этого государства и не имеет никакого отношения к Исламскому эмирату.
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