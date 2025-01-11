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В Афганистане заявили, что ИГ* действует при поддержке Пакистана - РИА Новости, 11.01.2025
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20:49 11.01.2025
https://ria.ru/20250111/igil-1993288035.html
В Афганистане заявили, что ИГ* действует при поддержке Пакистана
В Афганистане заявили, что ИГ* действует при поддержке Пакистана - РИА Новости, 11.01.2025
В Афганистане заявили, что ИГ* действует при поддержке Пакистана
У Афганистана "есть свидетельства" того, что боевики "Исламского государства"* действуют при поддержке и с разрешения правительства Пакистана, заявил в субботу... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T20:49:00+03:00
2025-01-11T20:49:00+03:00
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. У Афганистана "есть свидетельства" того, что боевики "Исламского государства"* действуют при поддержке и с разрешения правительства Пакистана, заявил в субботу представителям СМИ заместитель пресс-секретаря Исламского эмирата Афганистан - ИЭА (самоназвание государства при нынешнем правительстве) Хамдулла Фитрат. "Центры финансирования, оснащения и поддержки этой группировки находятся в Белуджистане и некоторых других регионах Пакистана, и есть свидетельства того, что группировка действует с одобрения правительства Пакистана", - цитирует слова Фитрата новостной портал Alemarah. Заместитель пресс-секретаря ИЭА подчеркнул, что "Исламский эмират не поддерживает иностранные группировки, действующие против других государств", отметив, что Афганистан не зависим ни от кого в вопросах обеспечения собственной безопасности. Фитрат также заявил, что ситуация с безопасностью на территории Пакистана является внутренним делом этого государства и не имеет никакого отношения к Исламскому эмирату.* Запрещенная в России террористическая группировка.
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в мире, пакистан, афганистан, россия, исламское государство*, белуджистан
В мире, Пакистан, Афганистан, Россия, Исламское государство*, Белуджистан
В Афганистане заявили, что ИГ* действует при поддержке Пакистана

Пресс-секретарь ИЭА: боевики ИГ действуют при поддержке правительства Пакистана

© AP Photo / Aamaq News AgencyБоевик террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*)
Боевик террористической группировки Исламское государство* (ИГ*) - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© AP Photo / Aamaq News Agency
Боевик террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*). Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. У Афганистана "есть свидетельства" того, что боевики "Исламского государства"* действуют при поддержке и с разрешения правительства Пакистана, заявил в субботу представителям СМИ заместитель пресс-секретаря Исламского эмирата Афганистан - ИЭА (самоназвание государства при нынешнем правительстве) Хамдулла Фитрат.
"Центры финансирования, оснащения и поддержки этой группировки находятся в Белуджистане и некоторых других регионах Пакистана, и есть свидетельства того, что группировка действует с одобрения правительства Пакистана", - цитирует слова Фитрата новостной портал Alemarah.
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Заместитель пресс-секретаря ИЭА подчеркнул, что "Исламский эмират не поддерживает иностранные группировки, действующие против других государств", отметив, что Афганистан не зависим ни от кого в вопросах обеспечения собственной безопасности.
Фитрат также заявил, что ситуация с безопасностью на территории Пакистана является внутренним делом этого государства и не имеет никакого отношения к Исламскому эмирату.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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В миреПакистанАфганистанРоссияИсламское государство*Белуджистан
 
 
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