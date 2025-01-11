https://ria.ru/20250111/grenlandiya-1993264187.html
Финский премьер не верит, что США применят силу, чтобы забрать Гренландию
Финский премьер не верит, что США применят силу, чтобы забрать Гренландию - РИА Новости, 11.01.2025
Финский премьер не верит, что США применят силу, чтобы забрать Гренландию
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что не считает, что США при избранном президенте Дональде Трампе применят силу, чтобы забрать Гренландию. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T15:45:00+03:00
2025-01-11T15:45:00+03:00
2025-01-11T15:45:00+03:00
в мире
гренландия
сша
финляндия
дональд трамп
петтери орпо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/14/1879304656_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_d0ff39a7549eb0d7241166ce83c57d20.jpg
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что не считает, что США при избранном президенте Дональде Трампе применят силу, чтобы забрать Гренландию. "Я не верю в вооруженные действия, например, в Гренландии", - сказал Орпо в эфире утренней программы телерадиовещателя Yle, комментируя возможное применение силы со стороны США, чтобы забрать остров. Орпо также не считает, что Гренландия тем или иным образом перейдет под контроль США в течение президентского срока Трампа. Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
https://ria.ru/20250111/sdelka-1993152946.html
https://ria.ru/20250110/vashington-1992983955.html
гренландия
сша
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/14/1879304656_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_965eee9203243a3fe2992c48aa4ab38d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гренландия, сша, финляндия, дональд трамп, петтери орпо
В мире, Гренландия, США, Финляндия, Дональд Трамп, Петтери Орпо
Финский премьер не верит, что США применят силу, чтобы забрать Гренландию
Орпо: США при Трампе вряд ли применят силу, чтобы присоединить Гренландию