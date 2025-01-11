https://ria.ru/20250111/grenlandiya-1993264187.html

Финский премьер не верит, что США применят силу, чтобы забрать Гренландию

Финский премьер не верит, что США применят силу, чтобы забрать Гренландию - РИА Новости, 11.01.2025

Финский премьер не верит, что США применят силу, чтобы забрать Гренландию

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что не считает, что США при избранном президенте Дональде Трампе применят силу, чтобы забрать Гренландию. РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T15:45:00+03:00

2025-01-11T15:45:00+03:00

2025-01-11T15:45:00+03:00

в мире

гренландия

сша

финляндия

дональд трамп

петтери орпо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/14/1879304656_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_d0ff39a7549eb0d7241166ce83c57d20.jpg

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что не считает, что США при избранном президенте Дональде Трампе применят силу, чтобы забрать Гренландию. "Я не верю в вооруженные действия, например, в Гренландии", - сказал Орпо в эфире утренней программы телерадиовещателя Yle, комментируя возможное применение силы со стороны США, чтобы забрать остров. Орпо также не считает, что Гренландия тем или иным образом перейдет под контроль США в течение президентского срока Трампа. Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.

https://ria.ru/20250111/sdelka-1993152946.html

https://ria.ru/20250110/vashington-1992983955.html

гренландия

сша

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, гренландия, сша, финляндия, дональд трамп, петтери орпо