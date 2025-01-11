https://ria.ru/20250111/grenlandiya-1993241628.html

На Западе раскрыли, как Трамп хочет использовать Гренландию против России

На Западе раскрыли, как Трамп хочет использовать Гренландию против России - РИА Новости, 11.01.2025

На Западе раскрыли, как Трамп хочет использовать Гренландию против России

Гренландия рассматривается Вашингтоном как площадка для размещения ракет поближе к России, заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик в социальной сети... РИА Новости, 11.01.2025

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Гренландия рассматривается Вашингтоном как площадка для размещения ракет поближе к России, заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик в социальной сети Х."Еще одно очевидное преимущество, которое дало бы увеличение военного присутствия США в Гренландии, заключается в добавлении дополнительных средств для потенциального вмешательства в арктические морские пути России — подспорье на западе, которое Аляска уже дает США на востоке", — добавил он.В пятницу посол России в Дании Владимир Барбин заявил РИА Новости, что США создают в Гренландии аэродромную инфраструктуру для истребителей F-35, способных нести ядерное оружие.В преддверии вступления в должность президента Трамп уже несколько раз говорил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. По его словам, остров стратегически важен для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом Трамп отказался дать обещание, что не будет применять военную силу для установления контроля над Гренландией.Гренландия до 1953 года была колонией Дании и до сих пор остается частью королевства. Но в 2009-м она получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

https://ria.ru/20250110/vashington-1992983955.html

https://ria.ru/20250110/grenlandiya-1993087076.html

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в мире, дональд трамп, гренландия, россия, сша