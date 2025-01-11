Премьер Гренландии пожаловался на зависимость от Дании
Премьер-министр Гренландии Эгеде: жители острова не хотят быть датчанами
© РИА Новости. Фото Ивана ЗахарченкоГренландия
© РИА Новости. Фото Ивана Захарченко
Гренландия. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Гренландии не хватает самостоятельности в ведении внешнеполитической деятельности из-за зависимости от Дании, заявил премьер-министр острова Муте Эгеде, его слова приводит телерадиокомпания DR.
"Когда мне нужно поговорить с лидером другой страны, я должен быть с послом Дании... Это те вопросы, в которых мы хотим иметь свое мнение", — сказал он.
Кроме того, Эгеде отметил, что жители острова не хотят быть датчанами или американцами, а желают "быть гренландцами". Тем не менее премьер подчеркнул, что остров сотрудничал со Штатами ранее, сотрудничает сейчас и продолжит это делать в будущем.
Эгеде также добавил, что еще не связывался с избранным президентом США Дональдом Трампом, заявившим о своих намерениях присоединить эту территорию.
В преддверии вступления в должность президента Трамп уже несколько раз говорил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. По его словам, остров стратегически важен для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом Трамп отказался дать обещание, что не будет применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Эгеде ответил на это, что остров не продается и никогда не будет.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании и до сих пор остается частью королевства. Но в 2009-м она получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.