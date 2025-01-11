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В Горловке мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника - РИА Новости, 11.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:51 11.01.2025
https://ria.ru/20250111/gorlovka-1993246070.html
В Горловке мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника
В Горловке мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника - РИА Новости, 11.01.2025
В Горловке мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника
Мирный житель Горловки пострадал в поселке Пантелеймоновка в результате атаки беспилотника украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T11:51:00+03:00
2025-01-11T11:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Мирный житель Горловки пострадал в поселке Пантелеймоновка в результате атаки беспилотника украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале"В результате атаки дрона-камикадзе украинских террористов в поселке городского типа Пантелеймоновка ранен мирный житель", - написал мэр. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
горловка
донецк
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горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия, Вооруженные силы Украины
В Горловке мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника

Мэр Приходько: при атаке дрона ВСУ на Пантелеймоновку пострадал мирный житель

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Мирный житель Горловки пострадал в поселке Пантелеймоновка в результате атаки беспилотника украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале
"В результате атаки дрона-камикадзе украинских террористов в поселке городского типа Пантелеймоновка ранен мирный житель", - написал мэр.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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