https://ria.ru/20250111/gorlovka-1993246070.html

В Горловке мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника

В Горловке мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника - РИА Новости, 11.01.2025

В Горловке мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника

Мирный житель Горловки пострадал в поселке Пантелеймоновка в результате атаки беспилотника украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T11:51:00+03:00

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2025-01-11T11:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

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донецкая народная республика

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Мирный житель Горловки пострадал в поселке Пантелеймоновка в результате атаки беспилотника украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале"В результате атаки дрона-камикадзе украинских террористов в поселке городского типа Пантелеймоновка ранен мирный житель", - написал мэр. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия, вооруженные силы украины