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В Горловке мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника
В Горловке мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника - РИА Новости, 11.01.2025
В Горловке мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника
Мирный житель Горловки пострадал в поселке Пантелеймоновка в результате атаки беспилотника украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T11:51:00+03:00
2025-01-11T11:51:00+03:00
2025-01-11T11:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
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иван приходько
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 янв - РИА Новости. Мирный житель Горловки пострадал в поселке Пантелеймоновка в результате атаки беспилотника украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале"В результате атаки дрона-камикадзе украинских террористов в поселке городского типа Пантелеймоновка ранен мирный житель", - написал мэр. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Горловке мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника
Мэр Приходько: при атаке дрона ВСУ на Пантелеймоновку пострадал мирный житель