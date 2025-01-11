При обрушении горки в Тюмени пострадал ребенок
СК завел уголовное дело после обрушения горки в Тюмени, где пострадал ребенок
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 11 янв – РИА Новости. Уголовное дело завели в Тюменской области после того, как ребенок пострадал при обрушении одной из деревянных горок, сообщает пресс-служба СУСК по Тюменской области.
"На площади 400-летия Тюмени произошло обрушение деревянной горки. В результате инцидента пострадал несовершеннолетний ребенок, которому в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь. Следственным отделом… возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы регионального депздрава, вызов в связи с происшествием поступил в 17.57 по местному времени. Помощь медиков потребовалась двум пострадавшим. Одному она была оказана на месте, госпитализация не потребовалась. Второго после осмотра и оказания помощи сначала доставили в Областную клиническую больницу №2, затем направили на амбулаторное лечение. Его состояние удовлетворительное, угрозы жизни и здоровью нет.
Глава Тюмени Максим Афанасьев поручил провести проверку безопасности всех детских площадок в Центральном административном округе, особое внимание будет уделено причинам инцидента, произошедшего на горке, расположенной на площади 400-летия Тюмени, где зафиксировали частичное обрушение посадочной платформы деревянной детской горки, сообщили в администрации города.
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