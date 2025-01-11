https://ria.ru/20250111/geroy-1993263192.html
Путин присвоил звание Героя России штурмовику Григорьеву из Якутии
Путин присвоил звание Героя России штурмовику Григорьеву из Якутии - РИА Новости, 11.01.2025
Путин присвоил звание Героя России штурмовику Григорьеву из Якутии
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России ефрейтору Андрею Григорьеву, победившему в рукопашном бою с солдатом ВСУ, сообщили в... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T15:29:00+03:00
2025-01-11T15:29:00+03:00
2025-01-11T16:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России ефрейтору Андрею Григорьеву, победившему в рукопашном бою с солдатом ВСУ, сообщили в пресс-службе Кремля. "За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации ефрейтору Григорьеву Андрею Николаевичу", —говорится в тексте документа. В начале января в социальных сетях появились кадры с камеры украинского боевика во время попытки армии противника контратаковать село Трудовое в ДНР. На них попал рукопашный бой с российским штурмовиком, одержавшим победу.На видео также запечатлены последние минуты жизни военного ВСУ, который в конце просит оставить его и "дать уйти спокойно". Россиянин выполнил эту просьбу.Как впоследствии рассказал сам Григорьев, чуть ранее этот украинский солдат убил его друга. После схватки штурмовик-якут ликвидировал еще двух противников.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, безопасность, владимир путин, вооруженные силы рф, республика саха (якутия), донецкая народная республика, вооруженные силы украины
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Путин присвоил звание Героя России штурмовику Григорьеву из Якутии
Путин присвоил ефрейтору Андрею Григорьеву из Якутии звание Героя России