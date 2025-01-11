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Путин присвоил звание Героя России штурмовику Григорьеву из Якутии - РИА Новости, 11.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:29 11.01.2025 (обновлено: 16:00 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/geroy-1993263192.html
Путин присвоил звание Героя России штурмовику Григорьеву из Якутии
Путин присвоил звание Героя России штурмовику Григорьеву из Якутии - РИА Новости, 11.01.2025
Путин присвоил звание Героя России штурмовику Григорьеву из Якутии
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России ефрейтору Андрею Григорьеву, победившему в рукопашном бою с солдатом ВСУ, сообщили в... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T15:29:00+03:00
2025-01-11T16:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
владимир путин
вооруженные силы рф
республика саха (якутия)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России ефрейтору Андрею Григорьеву, победившему в рукопашном бою с солдатом ВСУ, сообщили в пресс-службе Кремля. "За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации ефрейтору Григорьеву Андрею Николаевичу", —говорится в тексте документа. В начале января в социальных сетях появились кадры с камеры украинского боевика во время попытки армии противника контратаковать село Трудовое в ДНР. На них попал рукопашный бой с российским штурмовиком, одержавшим победу.На видео также запечатлены последние минуты жизни военного ВСУ, который в конце просит оставить его и "дать уйти спокойно". Россиянин выполнил эту просьбу.Как впоследствии рассказал сам Григорьев, чуть ранее этот украинский солдат убил его друга. После схватки штурмовик-якут ликвидировал еще двух противников.
https://ria.ru/20250111/nozh-1993247337.html
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россия
республика саха (якутия)
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россия, безопасность, владимир путин, вооруженные силы рф, республика саха (якутия), донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Республика Саха (Якутия), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Путин присвоил звание Героя России штурмовику Григорьеву из Якутии

Путин присвоил ефрейтору Андрею Григорьеву из Якутии звание Героя России

© Фото : Айсен Николаев/ВконтактеЯкутский штурмовик ВС России Андрей Григорьев
Якутский штурмовик ВС России Андрей Григорьев - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© Фото : Айсен Николаев/Вконтакте
Якутский штурмовик ВС России Андрей Григорьев
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России ефрейтору Андрею Григорьеву, победившему в рукопашном бою с солдатом ВСУ, сообщили в пресс-службе Кремля.
"За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации ефрейтору Григорьеву Андрею Николаевичу", —говорится в тексте документа.
Глава Якутии Айсен Николаев и боец Андрей Григорьев во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
Николаев подарил якутскому штурмовику новый нож
Вчера, 12:04
В начале января в социальных сетях появились кадры с камеры украинского боевика во время попытки армии противника контратаковать село Трудовое в ДНР. На них попал рукопашный бой с российским штурмовиком, одержавшим победу.
На видео также запечатлены последние минуты жизни военного ВСУ, который в конце просит оставить его и "дать уйти спокойно". Россиянин выполнил эту просьбу.
Как впоследствии рассказал сам Григорьев, чуть ранее этот украинский солдат убил его друга. После схватки штурмовик-якут ликвидировал еще двух противников.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
Маск неожиданно высказался о схватке штурмовика из Якутии с военным ВСУ
4 января, 08:23
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВладимир ПутинВооруженные силы РФРеспублика Саха (Якутия)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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