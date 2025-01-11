https://ria.ru/20250111/germaniya-1993290212.html

Кандидат в канцлеры от "АдГ" пообещала перезапустить "Северный поток"

Кандидат в канцлеры от "АдГ" пообещала перезапустить "Северный поток" - РИА Новости, 11.01.2025

Кандидат в канцлеры от "АдГ" пообещала перезапустить "Северный поток"

Кандидат в канцлеры ФРГ от правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель пообещала перезапустить газопровод "Северный поток" в случае победы на... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T21:12:00+03:00

2025-01-11T21:12:00+03:00

2025-01-11T23:08:00+03:00

германия

альтернатива для германии (партия)

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель пообещала перезапустить газопровод "Северный поток" в случае победы на парламентских выборах, пишет газета Welt."Мы вернем "Северный поток" в эксплуатацию, можете быть в этом уверены", — заявила она на партийном съезде АдГ.Вайдель также пообещала снести все построенные ВЭС, назвав их "ветряными мельницами позора", вернуть в эксплуатацию АЭС и продлить срок службы угольных электростанций.Помимо этого, кандидат в канцлеры заявила, что закроет границы Германии для нелегальных мигрантов и начнет их масштабные высылки.Взрывы на двух экспортных трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Как заявила компания Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Москва не раз запрашивала данные по ЧП, но ни разу их не получила.По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Президент США Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, поскольку опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.

https://ria.ru/20250110/potok-1993136310.html

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германия, альтернатива для германии (партия), северный поток, северный поток — 2, в мире, россия, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, авария на "северных потоках"