Кандидат в канцлеры от "АдГ" пообещала перезапустить "Северный поток"
Кандидат в канцлеры от "АдГ" Вайдель пообещала перезапустить "Северный поток"
© AP Photo / Markus SchreiberАлиса Вайдель
© AP Photo / Markus Schreiber
Алиса Вайдель. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Кандидат в канцлеры ФРГ от правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель пообещала перезапустить газопровод "Северный поток" в случае победы на парламентских выборах, пишет газета Welt.
"Мы вернем "Северный поток" в эксплуатацию, можете быть в этом уверены", — заявила она на партийном съезде АдГ.
Вайдель также пообещала снести все построенные ВЭС, назвав их "ветряными мельницами позора", вернуть в эксплуатацию АЭС и продлить срок службы угольных электростанций.
Помимо этого, кандидат в канцлеры заявила, что закроет границы Германии для нелегальных мигрантов и начнет их масштабные высылки.
В начале ноября ФРГ столкнулась с расколом правительственной коалиции. Кризис начался после того, как кабинет по настоянию Олафа Шольца покинул министр финансов Кристиан Линднер, возглавляющий Свободную демократическую партию (СвДП). В качестве причины канцлер указал нежелание главы Минфина одобрить одновременно повышение расходов на поддержку Украины и инвестирование в будущее Германии.
В итоге бундестаг вынес Шольцу вотум недоверия. Досрочные парламентские выборы в стране состоятся 23 февраля.
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Взрывы на двух экспортных трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Как заявила компания Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Москва не раз запрашивала данные по ЧП, но ни разу их не получила.
По версии американского журналиста Сеймура Херша, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие. Президент США Джо Байден решился на диверсию после более чем девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, поскольку опасался, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине. В Вашингтоне эти обвинения отрицают.