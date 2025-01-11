https://ria.ru/20250111/germaniya-1993261162.html

В Саксонии пытаются сорвать съезд АдГ

В Саксонии пытаются сорвать съезд АдГ - РИА Новости, 11.01.2025

В Саксонии пытаются сорвать съезд АдГ

Более пяти тысяч немцев со всех концов страны собрались на протесте в городе Риза в федеральной земле Саксония, чтобы сорвать федеральный съезд правой партии... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T15:00:00+03:00

2025-01-11T15:00:00+03:00

2025-01-11T15:00:00+03:00

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Более пяти тысяч немцев со всех концов страны собрались на протесте в городе Риза в федеральной земле Саксония, чтобы сорвать федеральный съезд правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), на котором ожидается утверждение сопредседателя партии Алисы Вайдель в качестве кандидата на пост канцлера ФРГ от АдГ, сообщила газета Bild. "Тысячи людей приезжают в этот небольшой городок (Риза - ред.), насчитывающий 29 тысяч жителей, в Саксонии на поездах, автобусах и автомобилях. Их цель - не допустить проведения федеральной партийной конференции АдГ... По первоначальным оценкам, утром в небольшой город прибыло более 5 тысяч протестующих", - говорится в публикации издания. Отмечается, что левые демонстранты, прибывшие в Ризу, были на месте уже в 7.00 (9.00 мск) - за три часа до начала голосования за избрание Алисы Вайдель в качестве кандидата партии на пост канцлера ФРГ. Полицейские уже подверглись нападению со стороны протестующих, использовавших пиротехнику. Для их оттеснения правоохранители задействовали водометы и перцовые баллончики. "Один сотрудник полиции... сломал палец... Второму полицейскому пришлось оказывать медицинскую помощь в связи с травмой плеча. Кроме того, повреждения получили несколько машин экстренных служб", - пишет издание. Ожидается, что в акции примут участие 10 тысяч человек, при этом около 3 тысяч сотрудников правоохранительных органов будут стоять на страже общественного порядка. Ранее сообщалось, что в субботу откроется двухдневный партийный съезд АдГ в саксонском городе Ризе, где партия планирует утвердить предвыборную программу и сопредседателя Алису Вайдель в качестве своего кандидата на пост канцлера. По данным полиции, все два дня в городе ожидаются крупные протесты противников партии. В своей предвыборной программе АдГ хочет прописать ужесточение миграционной политики и выход из евро и ЕС. АдГ намерена стремиться к "основанным на интересах отношениям с ведущими мировыми державами", называя среди таковых США, Китай и Россию. Партия выступает за пребывание Германии в НАТО "до тех пор, пока не будет создан независимый и эффективный европейский военный союз". Придя к власти, партия отменила бы участие страны в экономических санкциях против России и планы уходящего правительства разместить американские ракеты средней дальности в стране. Украина же должна стать "нейтральным государством вне НАТО и Европейского союза". В рамках внутриполитической программы АдГ приводит доводы в пользу традиционной модели семейности. Остаётся открытым вопрос, выступит ли партия за возврат к воинской обязанности. Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что решил распустить бундестаг и назначить досрочные выборы на 23 февраля. Предложение о роспуске парламента было направлено Штайнмайеру канцлером Олафом Шольцем после того, как 16 декабря 2024 года бундестаг большинством голосов лишил доверия его правительство. В частности, против внесенного в бундестаг запроса о доверии Шольцу в качестве канцлера ФРГ проголосовали 394 из 717 принявших в голосовании участие депутата, 207 проголосовали за, 116 воздержались. Голосование о вотуме доверия стало следствием правительственного кризиса, с которым Германия столкнулась в начале ноября прошлого года после того, как по настоянию Шольца был уволен с поста минфина Линднер. Среди причин такого решения Шольц назвал нежелание Линднера в рамках планирования госбюджета одобрить одновременно и повышение расходов на поддержку Украины, и инвестирование в будущее ФРГ. Позднее немецкие СМИ сообщили, что СвДП готовила решение о выходе из правящей коалиции с сентября, такой исход доверенные члены партии обсуждали во время встречи на вилле Трумэна в Потсдаме, а план получил название "День Д".

https://ria.ru/20250110/mask-1993109422.html

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в мире, германия, саксония, альтернатива для германии (партия)