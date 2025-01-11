В секторе Газа заявили о 32 погибших от израильских атак за двое суток
Минздрав Газы сообщил о 32 погибших в результате пяти атак Израиля за двое суток
© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия обстрелов сектора Газа
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия обстрелов сектора Газа
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БЕЙРУТ, 11 янв — РИА Новости. Число погибших за минувшие двое суток из-за действий Израиля в секторе Газа достигло 32 человек, сообщает министерство здравоохранения Газы.
"Израильские оккупанты осуществили пять атак против жителей сектора Газа за минувшие двое суток. В больницы доставлены тела 32 погибших и 192 человека получили ранения", - написано в заявлении.
Таким образом, число жертв израильской агрессии с 7 октября 2023 года выросло до 46 537, пострадал 109 571 человек.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.