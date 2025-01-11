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В секторе Газа заявили о 32 погибших от израильских атак за двое суток - РИА Новости, 11.01.2025
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16:40 11.01.2025
https://ria.ru/20250111/gaza-1993269568.html
В секторе Газа заявили о 32 погибших от израильских атак за двое суток
В секторе Газа заявили о 32 погибших от израильских атак за двое суток - РИА Новости, 11.01.2025
В секторе Газа заявили о 32 погибших от израильских атак за двое суток
Число погибших за минувшие двое суток из-за действий Израиля в секторе Газа достигло 32 человек, сообщает министерство здравоохранения Газы. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T16:40:00+03:00
2025-01-11T16:40:00+03:00
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БЕЙРУТ, 11 янв — РИА Новости. Число погибших за минувшие двое суток из-за действий Израиля в секторе Газа достигло 32 человек, сообщает министерство здравоохранения Газы. "Израильские оккупанты осуществили пять атак против жителей сектора Газа за минувшие двое суток. В больницы доставлены тела 32 погибших и 192 человека получили ранения", - написано в заявлении. Таким образом, число жертв израильской агрессии с 7 октября 2023 года выросло до 46 537, пострадал 109 571 человек. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20250111/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, москва, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Москва, ХАМАС, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В секторе Газа заявили о 32 погибших от израильских атак за двое суток

Минздрав Газы сообщил о 32 погибших в результате пяти атак Израиля за двое суток

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия обстрелов сектора Газа
Последствия обстрелов сектора Газа - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия обстрелов сектора Газа
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БЕЙРУТ, 11 янв — РИА Новости. Число погибших за минувшие двое суток из-за действий Израиля в секторе Газа достигло 32 человек, сообщает министерство здравоохранения Газы.
"Израильские оккупанты осуществили пять атак против жителей сектора Газа за минувшие двое суток. В больницы доставлены тела 32 погибших и 192 человека получили ранения", - написано в заявлении.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Таким образом, число жертв израильской агрессии с 7 октября 2023 года выросло до 46 537, пострадал 109 571 человек.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Палестина занизила число погибших в секторе Газа на 41%, сообщили Lancet
10 января, 12:06
 
В миреИзраильМоскваХАМАСООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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