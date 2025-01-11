https://ria.ru/20250111/gaza-1993269568.html

В секторе Газа заявили о 32 погибших от израильских атак за двое суток

В секторе Газа заявили о 32 погибших от израильских атак за двое суток - РИА Новости, 11.01.2025

В секторе Газа заявили о 32 погибших от израильских атак за двое суток

Число погибших за минувшие двое суток из-за действий Израиля в секторе Газа достигло 32 человек, сообщает министерство здравоохранения Газы. РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T16:40:00+03:00

2025-01-11T16:40:00+03:00

2025-01-11T16:40:00+03:00

в мире

израиль

москва

хамас

оон

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/03/1913479182_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c8aa44fd5fd9abdbd0bd752ed9f3dc80.jpg

БЕЙРУТ, 11 янв — РИА Новости. Число погибших за минувшие двое суток из-за действий Израиля в секторе Газа достигло 32 человек, сообщает министерство здравоохранения Газы. "Израильские оккупанты осуществили пять атак против жителей сектора Газа за минувшие двое суток. В больницы доставлены тела 32 погибших и 192 человека получили ранения", - написано в заявлении. Таким образом, число жертв израильской агрессии с 7 октября 2023 года выросло до 46 537, пострадал 109 571 человек. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20250111/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250110/gaza-1993090039.html

израиль

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, москва, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024