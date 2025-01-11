https://ria.ru/20250111/gaz-1993260035.html
"Беда не ходит одна". Вучич заявил о новой проблеме с поставками газа
"Беда не ходит одна". Вучич заявил о новой проблеме с поставками газа - РИА Новости, 11.01.2025
"Беда не ходит одна". Вучич заявил о новой проблеме с поставками газа
Азербайджан предупредил Сербию, что не сможет поставлять газ из-за проблем на месторождении Шах-Дениз, заявил сербский президент Александр Вучич на... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T14:54:00+03:00
2025-01-11T14:54:00+03:00
2025-01-11T15:58:00+03:00
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БЕЛГРАД, 11 янв — РИА Новости. Азербайджан предупредил Сербию, что не сможет поставлять газ из-за проблем на месторождении Шах-Дениз, заявил сербский президент Александр Вучич на пресс-конференции по итогам встречи с заместителем госсекретаря США по вопросам управления и ресурсов Ричардом Верма."Мы получили оповещение от наших азербайджанских братьев и друзей, что из-за высших сил, проблем на месторождении Шах-Дениз, мы не можем с сегодняшнего дня рассчитывать на 1,7 миллиона кубометров газа в сутки, которые получали. Тут говорится: "Неизвестен и неясен период для восстановления поставок газа". Это значит, переведу вам на сербский язык, дорогой народ, мы с сегодняшнего дня начнем намного сильнее и больше расходовать наши резервы", — сказал он. По словам Вучича, "беда не приходит одна" — он имеет санкции, введенные Вашингтоном против компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), которые обсуждал на переговорах с Верма.Президент Сербии отметил, что многие называли его сумасшедшим, но теперь оказалось, что тратить деньги на пополнение резервов газа было правильным решением."У нас достаточно газа для снабжения, пока не придет какая-то третья беда. Не знаю, что это должно такое случиться. Надеюсь, что азербайджанцы за месяц-два это исправят. Если это будет невозможно, то в предстоящие четыре месяца по два-три миллиона кубометров в день должны будем добавлять", — сказал Вучич.Он признал, что зимой расход намного больше и придется потратить все резервы, но заверил, что нехватки газа и нефти не будет. Главным поставщиком газа в Сербию остается российский "Газпром". Топливо поступает в республику по газопроводу "Турецкий поток" из Болгарии. В этом отопительном сезоне действует формула 6+2+3 миллиона кубометров в сутки, которую в Белграде считают наиболее благоприятной. Весной планируется продлить договор, ожидается, что в ближайшие годы поставки достигнут четырех миллиардов кубометров в год.В сентябре Белград и Баку подписали меморандум о взаимопонимании в области зеленой энергетики, а руководство компаний "Србиягаз" и SOCAR — соглашение о поставках газа из Азербайджана. С 1 ноября и до конца отопительного сезона Сербия должна получать минимум миллион кубометров азербайджанского газа в сутки. Кроме того, Сербия и Азербайджан обсуждают строительство газовой электростанции близ города Ниш.
https://ria.ru/20250111/sanktsii-1993254804.html
https://ria.ru/20241208/sanktsii-1987929852.html
https://ria.ru/20250103/gaz-1992345203.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сербия, азербайджан, сша, александр вучич, джейхун байрамов, марко джурич, газпром, socar, турецкий поток
Экономика, Сербия, Азербайджан, США, Александр Вучич, Джейхун Байрамов, Марко Джурич, Газпром, SOCAR, Турецкий поток
"Беда не ходит одна". Вучич заявил о новой проблеме с поставками газа
Вучич: Азербайджан не сможет поставлять газ Сербии из-за проблем на Шах Дениз
БЕЛГРАД, 11 янв — РИА Новости. Азербайджан предупредил Сербию, что не сможет поставлять газ из-за проблем на месторождении Шах-Дениз, заявил сербский президент Александр Вучич на пресс-конференции по итогам встречи с заместителем госсекретаря США по вопросам управления и ресурсов Ричардом Верма.
«
"Мы получили оповещение от наших азербайджанских братьев и друзей, что из-за высших сил, проблем на месторождении Шах-Дениз, мы не можем с сегодняшнего дня рассчитывать на 1,7 миллиона кубометров газа в сутки, которые получали. Тут говорится: "Неизвестен и неясен период для восстановления поставок газа". Это значит, переведу вам на сербский язык, дорогой народ, мы с сегодняшнего дня начнем намного сильнее и больше расходовать наши резервы", — сказал он.
По словам Вучича, "беда не приходит одна" — он имеет санкции, введенные Вашингтоном против компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), которые обсуждал на переговорах с Верма.
Президент Сербии отметил, что многие называли его сумасшедшим, но теперь оказалось, что тратить деньги на пополнение резервов газа было правильным решением.
"У нас достаточно газа для снабжения, пока не придет какая-то третья беда. Не знаю, что это должно такое случиться. Надеюсь, что азербайджанцы за месяц-два это исправят. Если это будет невозможно, то в предстоящие четыре месяца по два-три миллиона кубометров в день должны будем добавлять", — сказал Вучич.
Он признал, что зимой расход намного больше и придется потратить все резервы, но заверил, что нехватки газа и нефти не будет.
Главным поставщиком газа в Сербию остается российский "Газпром". Топливо поступает в республику по газопроводу "Турецкий поток" из Болгарии. В этом отопительном сезоне действует формула 6+2+3 миллиона кубометров в сутки, которую в Белграде считают наиболее благоприятной. Весной планируется продлить договор, ожидается, что в ближайшие годы поставки достигнут четырех миллиардов кубометров в год.
В сентябре Белград и Баку подписали меморандум о взаимопонимании в области зеленой энергетики, а руководство компаний "Србиягаз" и SOCAR
— соглашение о поставках газа из Азербайджана. С 1 ноября и до конца отопительного сезона Сербия должна получать минимум миллион кубометров азербайджанского газа в сутки. Кроме того, Сербия и Азербайджан обсуждают строительство газовой электростанции близ города Ниш.