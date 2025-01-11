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"Беда не ходит одна". Вучич заявил о новой проблеме с поставками газа - РИА Новости, 11.01.2025
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14:54 11.01.2025 (обновлено: 15:58 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/gaz-1993260035.html
"Беда не ходит одна". Вучич заявил о новой проблеме с поставками газа
"Беда не ходит одна". Вучич заявил о новой проблеме с поставками газа - РИА Новости, 11.01.2025
"Беда не ходит одна". Вучич заявил о новой проблеме с поставками газа
Азербайджан предупредил Сербию, что не сможет поставлять газ из-за проблем на месторождении Шах-Дениз, заявил сербский президент Александр Вучич на... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T14:54:00+03:00
2025-01-11T15:58:00+03:00
экономика
сербия
азербайджан
сша
александр вучич
джейхун байрамов
марко джурич
газпром
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БЕЛГРАД, 11 янв — РИА Новости. Азербайджан предупредил Сербию, что не сможет поставлять газ из-за проблем на месторождении Шах-Дениз, заявил сербский президент Александр Вучич на пресс-конференции по итогам встречи с заместителем госсекретаря США по вопросам управления и ресурсов Ричардом Верма."Мы получили оповещение от наших азербайджанских братьев и друзей, что из-за высших сил, проблем на месторождении Шах-Дениз, мы не можем с сегодняшнего дня рассчитывать на 1,7 миллиона кубометров газа в сутки, которые получали. Тут говорится: "Неизвестен и неясен период для восстановления поставок газа". Это значит, переведу вам на сербский язык, дорогой народ, мы с сегодняшнего дня начнем намного сильнее и больше расходовать наши резервы", — сказал он. По словам Вучича, "беда не приходит одна" — он имеет санкции, введенные Вашингтоном против компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), которые обсуждал на переговорах с Верма.Президент Сербии отметил, что многие называли его сумасшедшим, но теперь оказалось, что тратить деньги на пополнение резервов газа было правильным решением."У нас достаточно газа для снабжения, пока не придет какая-то третья беда. Не знаю, что это должно такое случиться. Надеюсь, что азербайджанцы за месяц-два это исправят. Если это будет невозможно, то в предстоящие четыре месяца по два-три миллиона кубометров в день должны будем добавлять", — сказал Вучич.Он признал, что зимой расход намного больше и придется потратить все резервы, но заверил, что нехватки газа и нефти не будет. Главным поставщиком газа в Сербию остается российский "Газпром". Топливо поступает в республику по газопроводу "Турецкий поток" из Болгарии. В этом отопительном сезоне действует формула 6+2+3 миллиона кубометров в сутки, которую в Белграде считают наиболее благоприятной. Весной планируется продлить договор, ожидается, что в ближайшие годы поставки достигнут четырех миллиардов кубометров в год.В сентябре Белград и Баку подписали меморандум о взаимопонимании в области зеленой энергетики, а руководство компаний "Србиягаз" и SOCAR — соглашение о поставках газа из Азербайджана. С 1 ноября и до конца отопительного сезона Сербия должна получать минимум миллион кубометров азербайджанского газа в сутки. Кроме того, Сербия и Азербайджан обсуждают строительство газовой электростанции близ города Ниш.
https://ria.ru/20250111/sanktsii-1993254804.html
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экономика, сербия, азербайджан, сша, александр вучич, джейхун байрамов, марко джурич, газпром, socar, турецкий поток
Экономика, Сербия, Азербайджан, США, Александр Вучич, Джейхун Байрамов, Марко Джурич, Газпром, SOCAR, Турецкий поток
"Беда не ходит одна". Вучич заявил о новой проблеме с поставками газа

Вучич: Азербайджан не сможет поставлять газ Сербии из-за проблем на Шах Дениз

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
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БЕЛГРАД, 11 янв — РИА Новости. Азербайджан предупредил Сербию, что не сможет поставлять газ из-за проблем на месторождении Шах-Дениз, заявил сербский президент Александр Вучич на пресс-конференции по итогам встречи с заместителем госсекретаря США по вопросам управления и ресурсов Ричардом Верма.
«
"Мы получили оповещение от наших азербайджанских братьев и друзей, что из-за высших сил, проблем на месторождении Шах-Дениз, мы не можем с сегодняшнего дня рассчитывать на 1,7 миллиона кубометров газа в сутки, которые получали. Тут говорится: "Неизвестен и неясен период для восстановления поставок газа". Это значит, переведу вам на сербский язык, дорогой народ, мы с сегодняшнего дня начнем намного сильнее и больше расходовать наши резервы", — сказал он.
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По словам Вучича, "беда не приходит одна" — он имеет санкции, введенные Вашингтоном против компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS), которые обсуждал на переговорах с Верма.
Президент Сербии отметил, что многие называли его сумасшедшим, но теперь оказалось, что тратить деньги на пополнение резервов газа было правильным решением.
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"У нас достаточно газа для снабжения, пока не придет какая-то третья беда. Не знаю, что это должно такое случиться. Надеюсь, что азербайджанцы за месяц-два это исправят. Если это будет невозможно, то в предстоящие четыре месяца по два-три миллиона кубометров в день должны будем добавлять", — сказал Вучич.
Он признал, что зимой расход намного больше и придется потратить все резервы, но заверил, что нехватки газа и нефти не будет.
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В сентябре Белград и Баку подписали меморандум о взаимопонимании в области зеленой энергетики, а руководство компаний "Србиягаз" и SOCAR — соглашение о поставках газа из Азербайджана. С 1 ноября и до конца отопительного сезона Сербия должна получать минимум миллион кубометров азербайджанского газа в сутки. Кроме того, Сербия и Азербайджан обсуждают строительство газовой электростанции близ города Ниш.
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ЭкономикаСербияАзербайджанСШААлександр ВучичДжейхун БайрамовМарко ДжуричГазпромSOCARТурецкий поток
 
 
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