https://ria.ru/20250111/frantsiya-1993278173.html

В Страсбурге при столкновении трамваев пострадали 20 человек

В Страсбурге при столкновении трамваев пострадали 20 человек - РИА Новости, 11.01.2025

В Страсбурге при столкновении трамваев пострадали 20 человек

Двадцать человек пострадали в результате столкновения двух трамваев в Страсбурге во Франции, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T18:48:00+03:00

2025-01-11T18:48:00+03:00

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Двадцать человек пострадали в результате столкновения двух трамваев в Страсбурге во Франции, передает агентство Франс Пресс."Два трамвая столкнулись во французском Страсбурге, 20 пострадавших", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на официальные лица.

https://ria.ru/20241029/tramvay-1980686298.html

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в мире, страсбург, франция