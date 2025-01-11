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В Страсбурге при столкновении трамваев пострадали 20 человек - РИА Новости, 11.01.2025
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18:48 11.01.2025 (обновлено: 18:55 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/frantsiya-1993278173.html
В Страсбурге при столкновении трамваев пострадали 20 человек
В Страсбурге при столкновении трамваев пострадали 20 человек - РИА Новости, 11.01.2025
В Страсбурге при столкновении трамваев пострадали 20 человек
Двадцать человек пострадали в результате столкновения двух трамваев в Страсбурге во Франции, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 11.01.2025
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Двадцать человек пострадали в результате столкновения двух трамваев в Страсбурге во Франции, передает агентство Франс Пресс."Два трамвая столкнулись во французском Страсбурге, 20 пострадавших", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на официальные лица.
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в мире, страсбург, франция
В мире, Страсбург, Франция
В Страсбурге при столкновении трамваев пострадали 20 человек

AFP: в Страсбурге столкнулись два трамвая, пострадали 20 человек

© СоцсетиСтолкновение трамваев в Страсбурге
Столкновение трамваев в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© Соцсети
Столкновение трамваев в Страсбурге
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Двадцать человек пострадали в результате столкновения двух трамваев в Страсбурге во Франции, передает агентство Франс Пресс.
"Два трамвая столкнулись во французском Страсбурге, 20 пострадавших", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на официальные лица.
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