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Глава МИД Франции пригрозил Алжиру ответом на враждебность - РИА Новости, 11.01.2025
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01:38 11.01.2025
https://ria.ru/20250111/frantsiya-1993215028.html
Глава МИД Франции пригрозил Алжиру ответом на враждебность
Глава МИД Франции пригрозил Алжиру ответом на враждебность - РИА Новости, 11.01.2025
Глава МИД Франции пригрозил Алжиру ответом на враждебность
Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро пригрозил Алжиру дипломатическим ответом, в случае дальнейшего проявления властями африканской страны враждебности по... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T01:38:00+03:00
2025-01-11T01:38:00+03:00
в мире
алжир (провинция)
франция
париж
эммануэль макрон
габриэль атталь
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ПАРИЖ, 11 янв – РИА Новости. Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро пригрозил Алжиру дипломатическим ответом, в случае дальнейшего проявления властями африканской страны враждебности по отношению к Парижу. Ранее Алжир отправил обратно во Францию алжирского блогера Doualemn, которого французские власти выслали из страны на почве разжигания им ненависти. Глава МВД Франции Брюно Ретайо заявил, что Алжир такими действиями пытается унизить Париж. "Приходится констатировать, что с некоторых пор власти Алжира заняли по отношению к Франции позицию враждебности. Мы открыты к честному и твердому диалогу, однако для диалога нужны двое. И если алжирцы продолжат эту эскалацию, продолжат занимать эту позицию враждебности, то у нас не будет другого выбора, кроме как ответить", - заявил Барро в эфире телеканала LCI. По словам министра, существует целый "арсенал дипломатических ответов" и среди рычагов, которые Франция могла бы задействовать в этой ситуации, фигурирует вопрос выдачи виз, оказания финансовой помощи для развития и другие аспекты сотрудничества. Глава МИД Франции заявил, что алжирский блогер предстанет перед правосудием, ему может грозить штраф, тюремное заключение и запрет на пользование социальными сетями. Министр также назвал действия Алжира шокирующими, поскольку депортированный мужчина имел алжирский паспорт и должен был быть принят страной. Ранее бывший премьер-министр Франции Габриэль Атталь призвал денонсировать франко-алжирский договор 1968 года, предоставляющий выходцам из Алжира особый статус во Франции. В декабре 2023 года Национальное собрание (нижняя палата французского парламента) отклонила проект резолюции по денонсации соглашения. Проживающий в Монпелье на юге Франции с видом на жительство блогер Doualemn был арестован 4 января за "призывы к свершению насильственных действий на территории Франции" в своем канале в TikTok. Накануне он был депортирован из страны, но Алжир отправил его обратно. По возвращении он был помещен в центр временного содержания в департаменте Сена и Марна. Сам блогер заявил, что находился под действием препаратов от наркотической зависимости во время записи видео. Франция в последние дни провела ряд задержаний алжирских блогеров на своей территории. Так, в пятницу в Лионе была задержана другая блогер франко-алжирского происхождения, сообщает издание Valeurs Actuelles. Согласно данным прокуратуры, 50-летняя София Бенлемман публиковала угрозы и слова ненависти в адрес Франции. Ранее за призывы к терактам и разжиганию ненависти в Бресте и Гренобле были задержаны блогеры Зазу Юссеф и Имад Тинтин. В последнее время отношения Парижа и Алжира резко ухудшились. В конце 2024 года в Алжире был задержан писатель Буалем Сансаль, награжденный Французской академией за свою книгу в 2015 году и получивший гражданство Франции в 2024 году. Причины его задержания неизвестны, но, по информации СМИ, поводом могли стать его заявления французскому СМИ Frontières. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Алжир освободить Сансаля, заявив, что африканская страна "бесчестит" себя, лишая его свободы. МИД Алжира на это заявил, что слова Макрона являются вмешательством во внутренние дела. Кризис в отношениях двух стран возник после того, как Париж признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой, в то время как Алжир требует провести референдум по самоопределению территории. Издание Firgaro сообщало, что в начале октября выдающее лицензии на экспорт и импорт в Алжире агентство Algex предупредило фирмы, что больше не будет выдавать разрешения на импортируемые из Франции продукты и призвало их искать других поставщиков. В августе 2021 года алжирский МИД объявил о разрыве дипломатических отношений с Марокко, обвинив соседнее государство во "враждебном отношении" к Алжиру, в связях с двумя террористическими группировками, которые Алжир считает виновными в поджогах лесов, а также в слежке за алжирскими чиновниками.
https://ria.ru/20240911/afrika-1972028819.html
https://ria.ru/20250107/makron-1992749644.html
https://ria.ru/20231103/afrika-1907343837.html
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в мире, алжир (провинция), франция, париж, эммануэль макрон, габриэль атталь, tiktok
В мире, Алжир (провинция), Франция, Париж, Эммануэль Макрон, Габриэль Атталь, TikTok
Глава МИД Франции пригрозил Алжиру ответом на враждебность

Глава МИД Франции Барро пригрозил Алжиру дипломатическим ответом

© Фото : Jean-Noël Barrot/XЖан-Ноэль Барро
Жан-Ноэль Барро - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© Фото : Jean-Noël Barrot/X
Жан-Ноэль Барро. Архивное фото
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ПАРИЖ, 11 янв – РИА Новости. Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро пригрозил Алжиру дипломатическим ответом, в случае дальнейшего проявления властями африканской страны враждебности по отношению к Парижу.
Ранее Алжир отправил обратно во Францию алжирского блогера Doualemn, которого французские власти выслали из страны на почве разжигания им ненависти. Глава МВД Франции Брюно Ретайо заявил, что Алжир такими действиями пытается унизить Париж.
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"Приходится констатировать, что с некоторых пор власти Алжира заняли по отношению к Франции позицию враждебности. Мы открыты к честному и твердому диалогу, однако для диалога нужны двое. И если алжирцы продолжат эту эскалацию, продолжат занимать эту позицию враждебности, то у нас не будет другого выбора, кроме как ответить", - заявил Барро в эфире телеканала LCI.
По словам министра, существует целый "арсенал дипломатических ответов" и среди рычагов, которые Франция могла бы задействовать в этой ситуации, фигурирует вопрос выдачи виз, оказания финансовой помощи для развития и другие аспекты сотрудничества.
Глава МИД Франции заявил, что алжирский блогер предстанет перед правосудием, ему может грозить штраф, тюремное заключение и запрет на пользование социальными сетями. Министр также назвал действия Алжира шокирующими, поскольку депортированный мужчина имел алжирский паспорт и должен был быть принят страной.
Ранее бывший премьер-министр Франции Габриэль Атталь призвал денонсировать франко-алжирский договор 1968 года, предоставляющий выходцам из Алжира особый статус во Франции. В декабре 2023 года Национальное собрание (нижняя палата французского парламента) отклонила проект резолюции по денонсации соглашения.
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Проживающий в Монпелье на юге Франции с видом на жительство блогер Doualemn был арестован 4 января за "призывы к свершению насильственных действий на территории Франции" в своем канале в TikTok. Накануне он был депортирован из страны, но Алжир отправил его обратно. По возвращении он был помещен в центр временного содержания в департаменте Сена и Марна. Сам блогер заявил, что находился под действием препаратов от наркотической зависимости во время записи видео.
Франция в последние дни провела ряд задержаний алжирских блогеров на своей территории. Так, в пятницу в Лионе была задержана другая блогер франко-алжирского происхождения, сообщает издание Valeurs Actuelles. Согласно данным прокуратуры, 50-летняя София Бенлемман публиковала угрозы и слова ненависти в адрес Франции. Ранее за призывы к терактам и разжиганию ненависти в Бресте и Гренобле были задержаны блогеры Зазу Юссеф и Имад Тинтин.
В последнее время отношения Парижа и Алжира резко ухудшились. В конце 2024 года в Алжире был задержан писатель Буалем Сансаль, награжденный Французской академией за свою книгу в 2015 году и получивший гражданство Франции в 2024 году. Причины его задержания неизвестны, но, по информации СМИ, поводом могли стать его заявления французскому СМИ Frontières. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Алжир освободить Сансаля, заявив, что африканская страна "бесчестит" себя, лишая его свободы. МИД Алжира на это заявил, что слова Макрона являются вмешательством во внутренние дела.
Кризис в отношениях двух стран возник после того, как Париж признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой, в то время как Алжир требует провести референдум по самоопределению территории. Издание Firgaro сообщало, что в начале октября выдающее лицензии на экспорт и импорт в Алжире агентство Algex предупредило фирмы, что больше не будет выдавать разрешения на импортируемые из Франции продукты и призвало их искать других поставщиков.
В августе 2021 года алжирский МИД объявил о разрыве дипломатических отношений с Марокко, обвинив соседнее государство во "враждебном отношении" к Алжиру, в связях с двумя террористическими группировками, которые Алжир считает виновными в поджогах лесов, а также в слежке за алжирскими чиновниками.
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В миреАлжир (провинция)ФранцияПарижЭммануэль МакронГабриэль АттальTikTok
 
 
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