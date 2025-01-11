https://ria.ru/20250111/evrosoyuz-1993227073.html

Греческий политолог прокомментировал новые санкции США против России

Греческий политолог прокомментировал новые санкции США против России - РИА Новости, 11.01.2025

Греческий политолог прокомментировал новые санкции США против России

ЕС стал заложником американского СПГ и Трампа, последствия вытеснения российского газа европейцы ощутят еще больше с введением администрацией Джо Байдена новых... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T06:44:00+03:00

2025-01-11T06:44:00+03:00

2025-01-11T06:44:00+03:00

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АФИНЫ, 11 янв - РИА Новости. ЕС стал заложником американского СПГ и Трампа, последствия вытеснения российского газа европейцы ощутят еще больше с введением администрацией Джо Байдена новых санкций против российского энергетического сектора и после скорого прихода к власти Дональда Трампа, который требует от ЕС закупать еще больше американских газа и нефти. Профессор институтов ЕС в Университете Крита, бывший депутат Европарламента Нотис Мариас прокомментировал РИА Новости объявление США новых санкций и ситуацию на европейском энергетическом рынке. Администрация уходящего президента США Джо Байдена в пятницу ввела санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Санкции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке. "Решение Зеленского о запрете с 1 января 2025 года транзита российского газа через Украину в некоторые страны ЕС, по оценкам, обойдется европейской экономике в 70-100 миллиардов евро, поскольку цены на газ в Европе уже выросли на 14 процентов. В то же время это решение Зеленского самым явным образом просигнализировало о полной зависимости ЕС от американского СПГ. Уже в ноябре 2024 года импорт американского СПГ в Европу составил 68 процентов от общего объема, тогда как в октябре 2024 года - только 48 процентов, что привело к "резкому росту импорта американского СПГ по высоким ценам", - сказал Мариас. По его словам, в 2024 году 55% экспорта американского СПГ приходилось на Европу, 34% - на Азию и 11% - на Латинскую Америку. "Такое развитие событий двенадцать лет назад не могли себе представить даже самые оптимистичные сторонники американской стратегии, направленной на то, чтобы сделать ЕС "независимым" от дешевого российского газа и сделать Старый континент заложником дорогого американского СПГ. Это объясняется тем, что американский СПГ был намного дороже российского газа, поскольку его нужно перевозить на судах из США. При этом должна быть создана соответствующая инфраструктура для его хранения и регазификации, а также построены трубопроводы для его последующей транспортировки и распределения на европейском рынке", - заметил эксперт. Мариас отметил, что, напротив, российский газ уже был значительно дешевле из-за близости ЕС к России, и в то же время необходимые трубопроводы для транспортировки российского газа на европейский рынок уже были построены. "Кроме того, некоторые страны, такие как Германия, Италия, Австрия и другие, заключили долгосрочные контракты с "Газпромом" и обеспечили непрерывный поток газа по относительно низким ценам, что повысило конкурентоспособность их энергоемких отраслей промышленности", - добавил он. "В связи с этим в Германии продвигалось строительство "Северного потока 1" и "Северного потока 2", что вызвало резкую реакцию Вашингтона, который, в частности, выступил против "Северного потока 2", подчеркивая, что это увеличит энергетическую зависимость ЕС от России, поскольку Москва якобы собирается использовать природный газ как оружие геостратегического значения. Несмотря на войну на Украине, "Газпром" в течение трех лет продолжал поставлять российский газ на европейский рынок через Украину, причем Киев даже получал около 1 миллиарда долларов в год в качестве платы за транзит", - сказал политик. По словам Мариаса, он в течение нескольких лет анализировал усилия Вашингтона по "продвижению" американского СПГ на европейский рынок, чтобы вытеснить российский газ из игры. "Эти попытки начались в 2013 году с создания плавучей регазификационной установки (FSRU) в Литве. Однако, поскольку американский СПГ был дороже российского газа, американцы заставили литовцев оплачивать дополнительные расходы из своего кармана. Эти расходы были навязаны литовским потребителям газа в виде "контрибуции", сбора, который даже был одобрен Европейской комиссией в ноябре 2013 года под названием "Доплата за СПГ" (LNG Supplement)", - сказал Мариас. По его словам, Брюссель считал это необходимым и законным для того, чтобы сделать Литву "независимой" от российского природного газа. "На самом деле, впоследствии была одобрена новая государственная помощь для непродуктивного и дорогостоящего FSRU Литвы", - заметил он. Что касается Южной Европы, то, по словам Мариаса, здесь проект FSRU в Александруполисе был долгожданным американским проектом, направленным на то, чтобы не только сделать Балканы и другие регионы независимыми от российского природного газа, но и продвигать американский СПГ от Cheniere Energy Inc., базирующейся в Хьюстоне, штат Техас. "Она стала первой американской компанией, получившей от администрации Обамы лицензию на экспорт сланцевого газа за рубеж", - сказал Мариас. "Интерес к этому вопросу уже с октября 2015 года проявляла помощник госсекретаря по европейским делам Виктория Нуланд ввиду предстоящего визита тогдашнего госсекретаря администрации Обамы Джона Керри, который держал СПГ в Александруполисе "в центре внимания" во время приезда в Афины 4 декабря 2015 года, когда он встретился с тогдашним премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом для обсуждения кипрского вопроса, вопроса беженцев и вопроса энергетики. Впоследствии вопрос транспортировки американского СПГ через Грецию обсуждался на встрече Ципраса с тогдашним вице-президентом США Джоном Байденом в Давосе, Швейцария, в январе 2016 года", - напомнил Мариас. По его словам, в ходе визита Обамы в Афины 15-16 ноября 2016 года Ципрас во время пресс-конференции с американским президентом заявил, что они обсуждали с Обамой трубопроводы TAP и IGB, СПГ-терминала Александруполиса, а также месторождения газа Восточного Средиземноморья. "С тех пор интерес Америки был чрезвычайно высок, а действия США по обеспечению успеха проекта были чрезвычайно интенсивными", - заметил политик. "Американский интерес достиг своего пика во время визита тогдашнего госсекретаря США Майка Помпео в Салоники 28 сентября 2020 года, в ходе которого основное внимание уделялось реализации плана по поставкам в Скопье и другие страны Западных Балкан американского СПГ, который будет транспортироваться греческими судовладельцами из США в FSRU Александруполис, а оттуда он будет направлен на все Балканы. Как хорошие инвесторы, США предпочитали играть за счет других и таким образом добивались того, чтобы европейские фонды, которые будут предоставлены региону, использовались для поддержки американских планов", - подчеркнул политик. По его словам, "верная призывам Вашингтона, Еврокомиссия одобрила поддержку греческого государства, выделив 166,7 миллиона евро на строительство терминала сжиженного природного газа в Александруполисе. "Строительство терминала FSRU в Александруполисе уже завершено, он действует с октября 2024 года, а Вашингтон потирает руки, поскольку американский СПГ теперь поступит в Словакию, Молдавию и Украину", - сказал Мариас. "Но теперь многие в ЕС начали дрожать от мысли, что ЕС стал заложником чрезвычайно дорогого американского СПГ и полностью зависит от выходок Трампа, который угрожает ЕС тарифами, если он не будет закупать еще больше "американского нефть и газ", - сказал Нотис Мариас.

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https://ria.ru/20250103/gas-1992446201.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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