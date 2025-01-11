https://ria.ru/20250111/evropa-1993216940.html

В ЕС назвали идею Трампа сделать Гренландию штатом США безумной, пишут СМИ

В ЕС назвали идею Трампа сделать Гренландию штатом США безумной, пишут СМИ - РИА Новости, 11.01.2025

В ЕС назвали идею Трампа сделать Гренландию штатом США безумной, пишут СМИ

Высокопоставленные чиновники ЕС считают "безумной" идею избранного президента США Дональда Трампа включить Гренландию в состав США, однако полагают, что его... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T02:13:00+03:00

2025-01-11T02:13:00+03:00

2025-01-11T02:13:00+03:00

в мире

гренландия

сша

китай

дональд трамп

илон маск

вивек рамасвами

евросоюз

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Высокопоставленные чиновники ЕС считают "безумной" идею избранного президента США Дональда Трампа включить Гренландию в состав США, однако полагают, что его громкие заявления на пресс-конференциях не отражают его реальных планов, в то время как соратник Трампа Илон Маск - "это действительно страшно", пишет издание Financial Times. "Мы ожидали чего-то. Мы планировали что-то. Но ничего настолько безумного", - прокомментировал изданию один из европейских чиновников высказывания Трампа о присоединении Гренландии. С другой стороны, европейские собеседники изданию, которые уже успели провести переговоры с представителями команды Трампа, заявили, что его соратники - спокойны и вполне разумны, а "то, что Трамп говорит своим людям о собственных планах - это не то, что вы слышите на пресс-конференциях". Тем не менее определенную сложность европейцы видят в том, как иметь дело с Маском и его вмешательством в европейскую политику. "Маск - это то, что действительно страшно", - заявил другой чиновник ЕС. Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. Ранее газета Washington Post назвала Маска "теневым президентом" США после его активного вмешательства в процесс обсуждения законопроекта о финансировании федерального правительства, что привело к угрозе шатдауна. Телеканал NBC ранее сообщал, что постоянное присутствие Маска рядом с Трампом и его поведение начинают раздражать круг приближенных к Трампу лиц. По их словам, Маск ведет себя, как сопрезидент. Ранее Трамп объявил, что в период его второго президентства Илон Маск и предприниматель Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE).

https://ria.ru/20250110/moshennichestvo-1993041470.html

https://ria.ru/20250107/mask-1992707062.html

https://rsport.ria.ru/20250110/grenlandiya-1993123195.html

гренландия

сша

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, гренландия, сша, китай, дональд трамп, илон маск, вивек рамасвами, евросоюз