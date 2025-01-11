Рейтинг@Mail.ru
В ЕС назвали идею Трампа сделать Гренландию штатом США безумной, пишут СМИ - РИА Новости, 11.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:13 11.01.2025
https://ria.ru/20250111/evropa-1993216940.html
В ЕС назвали идею Трампа сделать Гренландию штатом США безумной, пишут СМИ
В ЕС назвали идею Трампа сделать Гренландию штатом США безумной, пишут СМИ - РИА Новости, 11.01.2025
В ЕС назвали идею Трампа сделать Гренландию штатом США безумной, пишут СМИ
Высокопоставленные чиновники ЕС считают "безумной" идею избранного президента США Дональда Трампа включить Гренландию в состав США, однако полагают, что его... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T02:13:00+03:00
2025-01-11T02:13:00+03:00
в мире
гренландия
сша
китай
дональд трамп
илон маск
вивек рамасвами
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888066145_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_910fbfc2443c132aeba268004e0933c2.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Высокопоставленные чиновники ЕС считают "безумной" идею избранного президента США Дональда Трампа включить Гренландию в состав США, однако полагают, что его громкие заявления на пресс-конференциях не отражают его реальных планов, в то время как соратник Трампа Илон Маск - "это действительно страшно", пишет издание Financial Times. "Мы ожидали чего-то. Мы планировали что-то. Но ничего настолько безумного", - прокомментировал изданию один из европейских чиновников высказывания Трампа о присоединении Гренландии. С другой стороны, европейские собеседники изданию, которые уже успели провести переговоры с представителями команды Трампа, заявили, что его соратники - спокойны и вполне разумны, а "то, что Трамп говорит своим людям о собственных планах - это не то, что вы слышите на пресс-конференциях". Тем не менее определенную сложность европейцы видят в том, как иметь дело с Маском и его вмешательством в европейскую политику. "Маск - это то, что действительно страшно", - заявил другой чиновник ЕС. Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. Ранее газета Washington Post назвала Маска "теневым президентом" США после его активного вмешательства в процесс обсуждения законопроекта о финансировании федерального правительства, что привело к угрозе шатдауна. Телеканал NBC ранее сообщал, что постоянное присутствие Маска рядом с Трампом и его поведение начинают раздражать круг приближенных к Трампу лиц. По их словам, Маск ведет себя, как сопрезидент. Ранее Трамп объявил, что в период его второго президентства Илон Маск и предприниматель Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE).
https://ria.ru/20250110/moshennichestvo-1993041470.html
https://ria.ru/20250107/mask-1992707062.html
https://rsport.ria.ru/20250110/grenlandiya-1993123195.html
гренландия
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888066145_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7dee0ac806cead23066da8464d5c94c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, китай, дональд трамп, илон маск, вивек рамасвами, евросоюз
В мире, Гренландия, США, Китай, Дональд Трамп, Илон Маск, Вивек Рамасвами, Евросоюз
В ЕС назвали идею Трампа сделать Гренландию штатом США безумной, пишут СМИ

FT: европейские чиновники считают, что планы Трампа не так страшны, как Маск

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Высокопоставленные чиновники ЕС считают "безумной" идею избранного президента США Дональда Трампа включить Гренландию в состав США, однако полагают, что его громкие заявления на пресс-конференциях не отражают его реальных планов, в то время как соратник Трампа Илон Маск - "это действительно страшно", пишет издание Financial Times.
"Мы ожидали чего-то. Мы планировали что-то. Но ничего настолько безумного", - прокомментировал изданию один из европейских чиновников высказывания Трампа о присоединении Гренландии.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
На Украине неожиданно сравнили Зеленского с Маском
Вчера, 06:36
С другой стороны, европейские собеседники изданию, которые уже успели провести переговоры с представителями команды Трампа, заявили, что его соратники - спокойны и вполне разумны, а "то, что Трамп говорит своим людям о собственных планах - это не то, что вы слышите на пресс-конференциях".
Тем не менее определенную сложность европейцы видят в том, как иметь дело с Маском и его вмешательством в европейскую политику.
"Маск - это то, что действительно страшно", - заявил другой чиновник ЕС.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Маск назвал Стармера "злом"
7 января, 04:54
Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Ранее газета Washington Post назвала Маска "теневым президентом" США после его активного вмешательства в процесс обсуждения законопроекта о финансировании федерального правительства, что привело к угрозе шатдауна. Телеканал NBC ранее сообщал, что постоянное присутствие Маска рядом с Трампом и его поведение начинают раздражать круг приближенных к Трампу лиц. По их словам, Маск ведет себя, как сопрезидент.
Ранее Трамп объявил, что в период его второго президентства Илон Маск и предприниматель Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE).
Тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
"США отстранят?" В Норвегии оценили идею Трампа о присоединении Гренландии
Вчера, 14:39
 
В миреГренландияСШАКитайДональд ТрампИлон МаскВивек РамасвамиЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала