https://ria.ru/20250111/evropa-1993188974.html

Европа намерена заменить Украине Америку

Европа намерена заменить Украине Америку - РИА Новости, 11.01.2025

Европа намерена заменить Украине Америку

Европейский союз готов взять на себя инициативу по поддержке Украины, если США больше не хотят этого делать. С таким заявлением выступила глава европейской... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T08:00:00+03:00

2025-01-11T08:00:00+03:00

2025-01-11T08:03:00+03:00

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Европейский союз готов взять на себя инициативу по поддержке Украины, если США больше не хотят этого делать. С таким заявлением выступила глава европейской дипломатии Кайя Каллас. Она это серьезно?Да, эстонка не шутит: она и в самом деле верит в то, что говорит. И хочет, чтобы в это же поверили и остальные — в самой Европе, в США, на Украине, в России и в мире в целом. Но что-то мешает увидеть в бывшем эстонском премьере Уинстона Черчилля, то есть человека, который видит пути достижения желанной цели.Проблема Каллас в том, что никто, кроме нее, не верит в способность европейцев самостоятельно вести конфликт с Россией на Украине. Хотя она и заявила, что "мы не должны спекулировать о будущей поддержке США" и "не в интересах Америки, чтобы Россия была самой сильной в мире", опасения Европы насчет изменения американской политики после вступления в должность президента Трампа усиливаются с каждым днем. Нет, конечно, он не остановит поставки оружия и не откажется от финансирования Киева — но изменит саму стратегию Запада в украинском вопросе.Три года Запад исходил из того, что Украина должна победить, а Россия проиграть. Дело, естественно, не в хвастливых заявлениях о возвращении Незалежной к границам 1991-го или 2022-го как формуле победы — в это даже среди самых упертых западных русофобов мало кто верил. Дело в том, что после завершения конфликта Украина должна была стать частью Запада. Необязательно сразу (через вступление в НАТО), но непременно путем перемещения ее в исключительно западную сферу влияния. А Россия не должна была иметь никакого влияния на Украину: все, отрезанный ломоть, потерянная "мать городов русских" и так далее. Для фиксации "победы над Россией" достаточно было увести на Запад то, что останется от Украины, — например, по Днепру. Главное — успеть сделать это до того, как на оставшейся территории Незалежной начнется процесс распада и смуты, — отгородить ее от России и зафиксировать свою победу.Именно это и пытаются сейчас сделать и Зеленский, и атлантисты — провести переговоры с Россией, чтобы зафиксировать статус-кво. Нам даже готовы будут отдать остающуюся под контролем ВСУ часть Донбасса — лишь бы Россия отступилась от остального. Трамп тоже будет играть в эту игру, но для него она лишь часть другой — глобальной игры против Китая. Для этого он будет пытаться ослабить связь России и Китая — и поэтому его уступки по Украине могут быть не только большими, чем допустимо для атлантистов, но и абсолютно другими по смыслу. Трамп не считает принципиально важным непременное удержание Украины в орбите Запада, то есть покушается на святое — на главную цель англосаксов в этом конфликте.Понятно, что он не будет декларировать это напрямую в торге накануне встречи с Путиным, но на Западе многие уже сейчас понимают, о чем идет речь. И боятся трамповских инициатив, потому что если он начнет реально уменьшать помощь Украине, то заменить Америку никто на Западе не сможет. Европа не способна на это ни в военно-техническом, ни в экономическом, ни в политическом плане, и, самое главное, — у нее на это просто не хватит духа. Можно было бы сослаться на предшественника Каллас Борреля, который неоднократно говорил, что Европа "не может заполнить пробел" в поддержке Украины, но лучше привести цитату лидера "Альтернативы для Германии" Алисы Вайдель. Ее беседа с Илоном Маском на этой неделе сильно напугала европейские элиты, а накануне она дала интервью The American Conservative:"США предстоит определиться, в каком мире они хотят жить. Потому что если это будет империя, то вам предстоит сражаться за нее самим, проливать кровь и жертвовать своей собственностью. Не ждите, что закабаленные возьмутся за эту борьбу вместо вас. Это невозможно. Этому не бывать. Сражаясь, раб неизменно потребует в качестве награды свободу. А эта свобода означает, что люди пойдут своим путем и будут искать собственного счастья. Если же они этого не сделают — значит, они рабы. А рабы не воюют. И не вините их в этом.Поэтому когда президент Дональд Трамп требует, чтобы Германия в будущем взяла на себя ответственность за собственную безопасность, он также должен четко сознавать и все последствия. Что мы любезно выслушаем его опасения насчет "Северного потока" и наших поставок энергии, но при этом сами будем решать, что делать дальше, а ему придется с нашими решениями смириться, нравятся они ему или нет".Рабами Вайдель называет сегодняшних немцев — "побежденный народ": "В положении раба есть и свои преимущества. Это благороднейшее право слуги — не участвовать в битвах своего господина, а наслаждаться миром. Но руководству США это не по нраву".Какая уж тут "ответственность за Украину", если нынешние европейские элиты не в состоянии отвечать за безопасность собственных стран. Вайдель ставит диагноз немецкому истеблишменту:"Но теперь, когда мы достигли точки абсолютного ничтожества, наши политические лидеры вдруг обнаружили в себе невероятный ратный пыл. Эта воинственность, невиданная со времен окончания последней мировой войны, с государственного предписания стала повсеместным безумием. Ведущая оппозиционная партия, Христианско-демократический союз, на данном этапе пытается заткнуть правящую коалицию за пояс в соревновании, кто издаст самый громкий и самый пошлый военный клич. И все это, несмотря на полную профнепригодность в военном отношении. По сути, мы здесь наблюдаем разнузданные сексуальные фантазии импотентов".Лидер АдГ хотя и лесбиянка, но знает, о чем говорит. И с ее взглядами согласны все больше немцев и европейцев. Потому что, в отличие от Каллас, Вайдель говорит то, что есть, а не выдает свои фантазии за реальность.

https://ria.ru/20250109/dodik-1992866078.html

https://ria.ru/20250110/tramp-1993065644.html

https://ria.ru/20241223/vaydel-1990752534.html

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Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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аналитика, россия, европа, украина