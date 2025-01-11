https://ria.ru/20250111/ekipazh-1993223258.html

Вертолет Ми-28НМ сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области

Вертолет Ми-28НМ сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области - РИА Новости, 11.01.2025

Вертолет Ми-28НМ сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области

Экипаж российского вертолета Ми-28НМ сорвал ротацию украинских подразделений в Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T05:05:00+03:00

2025-01-11T05:05:00+03:00

2025-01-11T09:16:00+03:00

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Экипаж российского вертолета Ми-28НМ сорвал ротацию украинских подразделений в Курской области, сообщили в Минобороны."В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам и уничтожили бронетехнику, а также личный состав ВСУ", — говорится в релизе. После этого экипажи совершили противоракетный маневр на предельно малой высоте и выпустили тепловые ловушки, чтобы не попасть под удар из ПЗРК противника."Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели", — заключили в ведомстве.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По последним данным Минобороны, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 50 тысяч солдат, 296 танков, 222 БМП и 161 бронетранспортер, 353 артиллерийских орудия и тысячи единиц другой техники.

https://ria.ru/20250110/ukraina-1992970024.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, курская область, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, ми-28нм, безопасность