https://ria.ru/20250111/dnepr-1993249410.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр" - РИА Новости, 11.01.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"

Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 70 боевиков ВСУ, четыре автомобиля и пять артиллерийских орудий противника, сообщило в субботу... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T12:28:00+03:00

2025-01-11T12:28:00+03:00

2025-01-11T12:28:00+03:00

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 70 боевиков ВСУ, четыре автомобиля и пять артиллерийских орудий противника, сообщило в субботу Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Блакитное, Приморское и Новояковлевка Запорожской области. Противник потерял до 70-ти военнослужащих, четыре автомобиля и пять артиллерийских орудий", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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в мире, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)