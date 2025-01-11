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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр" - РИА Новости, 11.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:28 11.01.2025
https://ria.ru/20250111/dnepr-1993249410.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр" - РИА Новости, 11.01.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 70 боевиков ВСУ, четыре автомобиля и пять артиллерийских орудий противника, сообщило в субботу... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T12:28:00+03:00
2025-01-11T12:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 70 боевиков ВСУ, четыре автомобиля и пять артиллерийских орудий противника, сообщило в субботу Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Блакитное, Приморское и Новояковлевка Запорожской области. Противник потерял до 70-ти военнослужащих, четыре автомобиля и пять артиллерийских орудий", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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в мире, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"

Группировка "Днепр" уничтожила до 70 боевиков ВСУ и 5 артиллерийских орудий

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннослужащие отдельной казачьей бригады "Днепр"
Военнослужащие отдельной казачьей бригады Днепр - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнослужащие отдельной казачьей бригады "Днепр". Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 70 боевиков ВСУ, четыре автомобиля и пять артиллерийских орудий противника, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Блакитное, Приморское и Новояковлевка Запорожской области. Противник потерял до 70-ти военнослужащих, четыре автомобиля и пять артиллерийских орудий", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
17 ноября 2024, 12:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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