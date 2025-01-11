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В Крыму зафиксировали массированную DDoS-атаку на операторов связи
В Крыму зафиксировали массированную DDoS-атаку на операторов связи - РИА Новости, 11.01.2025
В Крыму зафиксировали массированную DDoS-атаку на операторов связи
В Крыму зафиксировали массированную DDoS-атаку на крупных операторов фиксированной и мобильной связи, говорится в сообщении Мининформ республики. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T14:18:00+03:00
2025-01-11T14:18:00+03:00
2025-01-11T15:22:00+03:00
республика крым
россия
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв — РИА Новости. В Крыму зафиксировали массированную DDoS-атаку на крупных операторов фиксированной и мобильной связи, говорится в сообщении Мининформ республики."Технические специалисты проводят необходимые мероприятия и успешно отбивают атаки", — заявили в ведомстве. Там отметили, что сейчас некоторые сервисы могут быть недоступны или работать некорректно.
https://ria.ru/20241023/roskomnadzor-1979519187.html
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республика крым, россия, происшествия
Республика Крым, Россия, Происшествия
В Крыму зафиксировали массированную DDoS-атаку на операторов связи
Мининформ Крыма сообщил о массированной DDoS-атаке на крупных операторов связи