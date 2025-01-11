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В Крыму зафиксировали массированную DDoS-атаку на операторов связи - РИА Новости, 11.01.2025
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14:18 11.01.2025 (обновлено: 15:22 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/ddos-1993256218.html
В Крыму зафиксировали массированную DDoS-атаку на операторов связи
В Крыму зафиксировали массированную DDoS-атаку на операторов связи - РИА Новости, 11.01.2025
В Крыму зафиксировали массированную DDoS-атаку на операторов связи
В Крыму зафиксировали массированную DDoS-атаку на крупных операторов фиксированной и мобильной связи, говорится в сообщении Мининформ республики. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T14:18:00+03:00
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республика крым
россия
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв — РИА Новости. В Крыму зафиксировали массированную DDoS-атаку на крупных операторов фиксированной и мобильной связи, говорится в сообщении Мининформ республики."Технические специалисты проводят необходимые мероприятия и успешно отбивают атаки", — заявили в ведомстве. Там отметили, что сейчас некоторые сервисы могут быть недоступны или работать некорректно.
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республика крым
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республика крым, россия, происшествия
Республика Крым, Россия, Происшествия
В Крыму зафиксировали массированную DDoS-атаку на операторов связи

Мининформ Крыма сообщил о массированной DDoS-атаке на крупных операторов связи

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВышка мобильной связи в Симферополе
Вышка мобильной связи в Симферополе - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Вышка мобильной связи в Симферополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв — РИА Новости. В Крыму зафиксировали массированную DDoS-атаку на крупных операторов фиксированной и мобильной связи, говорится в сообщении Мининформ республики.
"Технические специалисты проводят необходимые мероприятия и успешно отбивают атаки", — заявили в ведомстве.
Там отметили, что сейчас некоторые сервисы могут быть недоступны или работать некорректно.
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Республика КрымРоссияПроисшествия
 
 
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