https://ria.ru/20250111/ddos-1993256218.html

В Крыму зафиксировали массированную DDoS-атаку на операторов связи

В Крыму зафиксировали массированную DDoS-атаку на операторов связи - РИА Новости, 11.01.2025

В Крыму зафиксировали массированную DDoS-атаку на операторов связи

В Крыму зафиксировали массированную DDoS-атаку на крупных операторов фиксированной и мобильной связи, говорится в сообщении Мининформ республики. РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T14:18:00+03:00

2025-01-11T14:18:00+03:00

2025-01-11T15:22:00+03:00

республика крым

россия

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв — РИА Новости. В Крыму зафиксировали массированную DDoS-атаку на крупных операторов фиксированной и мобильной связи, говорится в сообщении Мининформ республики."Технические специалисты проводят необходимые мероприятия и успешно отбивают атаки", — заявили в ведомстве. Там отметили, что сейчас некоторые сервисы могут быть недоступны или работать некорректно.

https://ria.ru/20241023/roskomnadzor-1979519187.html

республика крым

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2025

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республика крым, россия, происшествия