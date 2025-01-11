https://ria.ru/20250111/daniya-1993264512.html

Власти Дании связались с Трампом по вопросу Гренландии, пишут СМИ

Власти Дании связались с Трампом по вопросу Гренландии, пишут СМИ - РИА Новости, 11.01.2025

Власти Дании связались с Трампом по вопросу Гренландии, пишут СМИ

Власти Дании связывались с командой избранного президента США Дональда Трампа, выразив готовность обсудить усиление военного присутствия США в Гренландии, чтобы РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T15:49:00+03:00

2025-01-11T15:49:00+03:00

2025-01-11T16:22:00+03:00

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Власти Дании связывались с командой избранного президента США Дональда Трампа, выразив готовность обсудить усиление военного присутствия США в Гренландии, чтобы он не претендовал на остров, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.Избранный президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией."В последние дни Дания направила личные сообщения команде избранного президента Трампа, выразив готовность обсудить усиление безопасности в Гренландии или увеличение военного присутствия США на острове... Датское правительство хочет убедить Трампа.., что его опасения по поводу безопасности можно решить, не претендуя на вхождение Гренландии в состав США", - говорится в сообщении.Кроме того, источники сообщили порталу, что в этих сообщениях датское правительство ясно дало понять команде Трампа, что Гренландия не продаётся, но выразило готовность обсудить любые другие запросы США в отношении острова. Также, по данным источников, правительство Дании хочет избежать публичного столкновения с новой администрацией США, попросив членов команды Трампа разъяснить, что именно он имел в виду в своих заявлениях о Гренландии.Как сообщил порталу неназванный европейский дипломат, Дания рассматривается как один из ближайших союзников США в ЕС, поэтому "никто не может себе представить", что она станет первой страной, с которой Трамп вступит в конфликт.В субботу датская телерадиокомпания DR сообщила, что власти Гренландии пока не имеют конкретных планов относительно того, когда провести референдум о независимости острова от Дании.В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри.Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.

https://ria.ru/20250111/grenlandiya-1993241628.html

https://ria.ru/20250110/grenlandiya-1993101223.html

https://ria.ru/20250110/grenlandiya-1993127540.html

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в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп