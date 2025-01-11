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Президент Чехии прокомментировал призыв Трампа увеличить оборонные расходы - РИА Новости, 11.01.2025
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00:08 11.01.2025
https://ria.ru/20250111/chekhiya-1993211335.html
Президент Чехии прокомментировал призыв Трампа увеличить оборонные расходы
Президент Чехии прокомментировал призыв Трампа увеличить оборонные расходы - РИА Новости, 11.01.2025
Президент Чехии прокомментировал призыв Трампа увеличить оборонные расходы
Расчеты оборонных расходов стран НАТО должны исходить не от безликих процентов ВВП, а из действительных потребностей их армий, заявил в пятницу в интервью... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T00:08:00+03:00
2025-01-11T00:08:00+03:00
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ПРАГА, 11 янв – РИА Новости. Расчеты оборонных расходов стран НАТО должны исходить не от безликих процентов ВВП, а из действительных потребностей их армий, заявил в пятницу в интервью "Радиожурналу" президент Чехии Петр Павел, комментируя высказывание избранного президента США Дональда Трампа о необходимости увеличить оборонные бюджеты государств-членов альянса до 5%. "Расходы стран НАТО на оборону не регламентируются пожеланиями кого-то из политиков, будь то президент Чехии или президент США. Эти расходы должны исходить из актуальных потребностей, которые, в свою очередь, рассчитываются на основе оценки угрозы безопасности для стран альянса. На основе собранной военными и гражданскими разведслужбами всех стран НАТО информации о существующих угрозах должны быть созданы адекватные возможности для защиты. Затем идет расчет стоимости этих мер. И лишь потом определенные таким образом расходы распределяются между странами-членами альянса", - сказал Павел. По словам Павела, политики стран НАТО "постоянно топчутся" в дебатах на тему, кто сколько дает и сколько надо давать на оборону процентов ВВП. "Мы постоянно говорим о неких безликих 2,3,4 процентах ВВП, которые надо выделять на оборону. А я говорил и в те времена, когда работал в структурах НАТО (Павел в 2015-2018 горах возглавлял Военный комитет альянса – ред.), и постоянно говорю сейчас, что речь надо вести о том, что за этими цифрами стоит. Иными словами – сколько частей подготовлено и насколько качественно, сколько есть самолетов и в какой мере готовности они находятся, то же самое касается судов, систем ПВО и прочего, сколько всего мы должны иметь, чтобы эффективно защититься от возможных угроз", - отметил чешский президент. Как считает Павел, страны НАТО должны, прежде всего, определить свои потребности и, исходя из этого, вести дебаты о необходимых расходах на оборону. "Весьма возможно, что найденные цифры будут выше нынешнего статуса расходов в 2% ВВП. Можно ожидать, что на саммите НАТО в этом году пойдет речь о повышении оборонных бюджетов. Но совершенно точно это не должно исходить из того, что кто-то "выстрелит" какую-то цифру. Необходимо действовать на основании конкретных потребностей", - подчеркнул Павел. По словам Павела, и сами США не тратят на оборону 5% ВВП. К этому показателю приближается Польша и постепенно идут страны Балтии. Что касается Чехии, то правительство республики считает реальным довести оборонный бюджет до 3% ВВП к 2030 году.
https://ria.ru/20241209/sikorskiy-1988267938.html
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чехия, сша, польша, петр павел, дональд трамп, нато, в мире
Чехия, США, Польша, Петр Павел, Дональд Трамп, НАТО, В мире
Президент Чехии прокомментировал призыв Трампа увеличить оборонные расходы

Президент Чехии Павел: расходы НАТО на оборону должны исходить от потребностей

© AP Photo / Petr David JosekПетр Павел
Петр Павел - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Петр Павел. Архивное фото
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ПРАГА, 11 янв – РИА Новости. Расчеты оборонных расходов стран НАТО должны исходить не от безликих процентов ВВП, а из действительных потребностей их армий, заявил в пятницу в интервью "Радиожурналу" президент Чехии Петр Павел, комментируя высказывание избранного президента США Дональда Трампа о необходимости увеличить оборонные бюджеты государств-членов альянса до 5%.
"Расходы стран НАТО на оборону не регламентируются пожеланиями кого-то из политиков, будь то президент Чехии или президент США. Эти расходы должны исходить из актуальных потребностей, которые, в свою очередь, рассчитываются на основе оценки угрозы безопасности для стран альянса. На основе собранной военными и гражданскими разведслужбами всех стран НАТО информации о существующих угрозах должны быть созданы адекватные возможности для защиты. Затем идет расчет стоимости этих мер. И лишь потом определенные таким образом расходы распределяются между странами-членами альянса", - сказал Павел.
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По словам Павела, политики стран НАТО "постоянно топчутся" в дебатах на тему, кто сколько дает и сколько надо давать на оборону процентов ВВП.
"Мы постоянно говорим о неких безликих 2,3,4 процентах ВВП, которые надо выделять на оборону. А я говорил и в те времена, когда работал в структурах НАТО (Павел в 2015-2018 горах возглавлял Военный комитет альянса – ред.), и постоянно говорю сейчас, что речь надо вести о том, что за этими цифрами стоит. Иными словами – сколько частей подготовлено и насколько качественно, сколько есть самолетов и в какой мере готовности они находятся, то же самое касается судов, систем ПВО и прочего, сколько всего мы должны иметь, чтобы эффективно защититься от возможных угроз", - отметил чешский президент.
Как считает Павел, страны НАТО должны, прежде всего, определить свои потребности и, исходя из этого, вести дебаты о необходимых расходах на оборону.
"Весьма возможно, что найденные цифры будут выше нынешнего статуса расходов в 2% ВВП. Можно ожидать, что на саммите НАТО в этом году пойдет речь о повышении оборонных бюджетов. Но совершенно точно это не должно исходить из того, что кто-то "выстрелит" какую-то цифру. Необходимо действовать на основании конкретных потребностей", - подчеркнул Павел.
По словам Павела, и сами США не тратят на оборону 5% ВВП. К этому показателю приближается Польша и постепенно идут страны Балтии. Что касается Чехии, то правительство республики считает реальным довести оборонный бюджет до 3% ВВП к 2030 году.
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