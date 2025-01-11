https://ria.ru/20250111/bucha-1993238744.html
ВС России поразили скопление бронетехники ВСУ в Буче, сообщили в подполье
ВС России поразили скопление бронетехники ВСУ в Буче, сообщили в подполье - РИА Новости, 11.01.2025
ВС России поразили скопление бронетехники ВСУ в Буче, сообщили в подполье
Скопление бронетехники поражено ударами в ночь на субботу в Буче Киевской области, ликвидированы украинские военные, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T10:16:00+03:00
2025-01-11T10:16:00+03:00
2025-01-11T10:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
буча
киевская область
сергей лебедев
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_398:544:3072:2048_1920x0_80_0_0_27e8e78e6713b9cc3145be29264dd6f2.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Скопление бронетехники поражено ударами в ночь на субботу в Буче Киевской области, ликвидированы украинские военные, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Стало известно, что ночью прилетело в город Буча Киевской области, по месту скопления бронетехники. Поскольку били "Геранями", ничего катастрофичного с техникой не случилось. Чего нельзя сказать о военных, расположившихся рядом, перед тем, как их подразделение передислоцировали", - заявил Лебедев, добавив, что есть погибшие и раненые.По его словам, выжившие военные разбежались, их ловят, в связи с чем усилили блокпосты в городе и рядом.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
буча
киевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823483349_845:391:3055:2048_1920x0_80_0_0_0ee1e094323942578bb6b4b98d65c5cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, буча, киевская область, сергей лебедев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Буча, Киевская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ
ВС России поразили скопление бронетехники ВСУ в Буче, сообщили в подполье
Лебедев: скопление бронетехники ВСУ и военных поражено ударами в Буче