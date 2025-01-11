https://ria.ru/20250111/bucha-1993238744.html

ВС России поразили скопление бронетехники ВСУ в Буче, сообщили в подполье

ВС России поразили скопление бронетехники ВСУ в Буче, сообщили в подполье - РИА Новости, 11.01.2025

ВС России поразили скопление бронетехники ВСУ в Буче, сообщили в подполье

Скопление бронетехники поражено ударами в ночь на субботу в Буче Киевской области, ликвидированы украинские военные, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T10:16:00+03:00

2025-01-11T10:16:00+03:00

2025-01-11T10:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

буча

киевская область

сергей лебедев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Скопление бронетехники поражено ударами в ночь на субботу в Буче Киевской области, ликвидированы украинские военные, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Стало известно, что ночью прилетело в город Буча Киевской области, по месту скопления бронетехники. Поскольку били "Геранями", ничего катастрофичного с техникой не случилось. Чего нельзя сказать о военных, расположившихся рядом, перед тем, как их подразделение передислоцировали", - заявил Лебедев, добавив, что есть погибшие и раненые.По его словам, выжившие военные разбежались, их ловят, в связи с чем усилили блокпосты в городе и рядом.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

буча

киевская область

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безопасность, буча, киевская область, сергей лебедев, вооруженные силы рф