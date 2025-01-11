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ВС России поразили скопление бронетехники ВСУ в Буче, сообщили в подполье - РИА Новости, 11.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:16 11.01.2025 (обновлено: 10:26 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/bucha-1993238744.html
ВС России поразили скопление бронетехники ВСУ в Буче, сообщили в подполье
ВС России поразили скопление бронетехники ВСУ в Буче, сообщили в подполье - РИА Новости, 11.01.2025
ВС России поразили скопление бронетехники ВСУ в Буче, сообщили в подполье
Скопление бронетехники поражено ударами в ночь на субботу в Буче Киевской области, ликвидированы украинские военные, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T10:16:00+03:00
2025-01-11T10:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
буча
киевская область
сергей лебедев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Скопление бронетехники поражено ударами в ночь на субботу в Буче Киевской области, ликвидированы украинские военные, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Стало известно, что ночью прилетело в город Буча Киевской области, по месту скопления бронетехники. Поскольку били "Геранями", ничего катастрофичного с техникой не случилось. Чего нельзя сказать о военных, расположившихся рядом, перед тем, как их подразделение передислоцировали", - заявил Лебедев, добавив, что есть погибшие и раненые.По его словам, выжившие военные разбежались, их ловят, в связи с чем усилили блокпосты в городе и рядом.
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буча
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безопасность, буча, киевская область, сергей лебедев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Буча, Киевская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ
ВС России поразили скопление бронетехники ВСУ в Буче, сообщили в подполье

Лебедев: скопление бронетехники ВСУ и военных поражено ударами в Буче

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Скопление бронетехники поражено ударами в ночь на субботу в Буче Киевской области, ликвидированы украинские военные, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Стало известно, что ночью прилетело в город Буча Киевской области, по месту скопления бронетехники. Поскольку били "Геранями", ничего катастрофичного с техникой не случилось. Чего нельзя сказать о военных, расположившихся рядом, перед тем, как их подразделение передислоцировали", - заявил Лебедев, добавив, что есть погибшие и раненые.
По его словам, выжившие военные разбежались, их ловят, в связи с чем усилили блокпосты в городе и рядом.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБучаКиевская областьСергей ЛебедевВооруженные силы РФ
 
 
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