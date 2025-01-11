https://ria.ru/20250111/blokada-1993256313.html

В Крыму обвинили Запад в блокаде Приднестровья

В Крыму обвинили Запад в блокаде Приднестровья - РИА Новости, 11.01.2025

В Крыму обвинили Запад в блокаде Приднестровья

Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что Запад руками режимов в Молдавии и на Украине устроил блокаду Приднестровья. РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T14:18:00+03:00

2025-01-11T14:18:00+03:00

2025-01-11T14:18:00+03:00

молдавия

словакия

австрия

владимир константинов

газпром

национальный антитеррористический комитет рф

нафтогаз украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769429481_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a09577aa011b9ed85ddc540f9c0b785e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что Запад руками режимов в Молдавии и на Украине устроил блокаду Приднестровья. Власти Молдавии с 16 декабря ввели режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за угрозы гуманитарного кризиса, связанного с возможным прекращением газовых поставок из России. Газ перестал идти в Молдавию с января после истечения договора о транзите российского газа через Украину и отказа молдавских властей урегулировать проблему с платежами "Молдовагаза" в адрес "Газпрома". В Приднестровье с 3 января начались веерные отключения электроэнергии. "Запад воспринимает Приднестровье как анклав Русского мира, поэтому руками политических режимов в Молдавии и на Украине устроил блокаду. Нам, крымчанам, испытавшим на себе не одну блокаду со стороны Украины, очень хорошо знакомы их варварские методы. Они пытаются экономически задушить Приднестровье, обрекая население на гуманитарную катастрофу", - сказал Константинов РИА Новости. "Газпром" в первый день года сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение. Российский газ по украинскому маршруту получали Молдавия и четыре страны ЕС: Словакия, Австрия, Италия и Чехия. Доминировал украинский транзит в газоснабжении Австрии, Словакии и Молдавии.

https://ria.ru/20250107/moldavija-1992748098.html

https://ria.ru/20241212/moldavija-1988757781.html

молдавия

словакия

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, словакия, австрия, владимир константинов, газпром, национальный антитеррористический комитет рф, нафтогаз украины