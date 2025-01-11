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В Крыму обвинили Запад в блокаде Приднестровья - РИА Новости, 11.01.2025
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14:18 11.01.2025
https://ria.ru/20250111/blokada-1993256313.html
В Крыму обвинили Запад в блокаде Приднестровья
В Крыму обвинили Запад в блокаде Приднестровья - РИА Новости, 11.01.2025
В Крыму обвинили Запад в блокаде Приднестровья
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что Запад руками режимов в Молдавии и на Украине устроил блокаду Приднестровья. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T14:18:00+03:00
2025-01-11T14:18:00+03:00
молдавия
словакия
австрия
владимир константинов
газпром
национальный антитеррористический комитет рф
нафтогаз украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что Запад руками режимов в Молдавии и на Украине устроил блокаду Приднестровья. Власти Молдавии с 16 декабря ввели режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за угрозы гуманитарного кризиса, связанного с возможным прекращением газовых поставок из России. Газ перестал идти в Молдавию с января после истечения договора о транзите российского газа через Украину и отказа молдавских властей урегулировать проблему с платежами "Молдовагаза" в адрес "Газпрома". В Приднестровье с 3 января начались веерные отключения электроэнергии. "Запад воспринимает Приднестровье как анклав Русского мира, поэтому руками политических режимов в Молдавии и на Украине устроил блокаду. Нам, крымчанам, испытавшим на себе не одну блокаду со стороны Украины, очень хорошо знакомы их варварские методы. Они пытаются экономически задушить Приднестровье, обрекая население на гуманитарную катастрофу", - сказал Константинов РИА Новости. "Газпром" в первый день года сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение. Российский газ по украинскому маршруту получали Молдавия и четыре страны ЕС: Словакия, Австрия, Италия и Чехия. Доминировал украинский транзит в газоснабжении Австрии, Словакии и Молдавии.
https://ria.ru/20250107/moldavija-1992748098.html
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молдавия, словакия, австрия, владимир константинов, газпром, национальный антитеррористический комитет рф, нафтогаз украины
Молдавия, Словакия, Австрия, Владимир Константинов, Газпром, Национальный антитеррористический комитет РФ, Нафтогаз Украины
В Крыму обвинили Запад в блокаде Приднестровья

Константинов: Запад руками Молдавии и Украины устроил блокаду Приднестровья

© РИА Новости / Виктор ЛященкоПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© РИА Новости / Виктор Лященко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что Запад руками режимов в Молдавии и на Украине устроил блокаду Приднестровья.
Власти Молдавии с 16 декабря ввели режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за угрозы гуманитарного кризиса, связанного с возможным прекращением газовых поставок из России. Газ перестал идти в Молдавию с января после истечения договора о транзите российского газа через Украину и отказа молдавских властей урегулировать проблему с платежами "Молдовагаза" в адрес "Газпрома". В Приднестровье с 3 января начались веерные отключения электроэнергии.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
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7 января, 16:28
"Запад воспринимает Приднестровье как анклав Русского мира, поэтому руками политических режимов в Молдавии и на Украине устроил блокаду. Нам, крымчанам, испытавшим на себе не одну блокаду со стороны Украины, очень хорошо знакомы их варварские методы. Они пытаются экономически задушить Приднестровье, обрекая население на гуманитарную катастрофу", - сказал Константинов РИА Новости.
"Газпром" в первый день года сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
Российский газ по украинскому маршруту получали Молдавия и четыре страны ЕС: Словакия, Австрия, Италия и Чехия. Доминировал украинский транзит в газоснабжении Австрии, Словакии и Молдавии.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
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МолдавияСловакияАвстрияВладимир КонстантиновГазпромНациональный антитеррористический комитет РФНафтогаз Украины
 
 
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