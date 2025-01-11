https://ria.ru/20250111/bespilotniki-1993221281.html
В Котовске БПЛА врезались в два многоквартирных дома
В Котовске БПЛА врезались в два многоквартирных дома - РИА Новости, 11.01.2025
В Котовске БПЛА врезались в два многоквартирных дома
В два дома в тамбовском населенном пункте Котовск влетели дроны, есть раненые, сообщает врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов в Telegram-канале. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T04:05:00+03:00
2025-01-11T04:05:00+03:00
2025-01-11T08:10:00+03:00
котовск
происшествия
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тамбовская область
евгений первышов
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В два дома в тамбовском населенном пункте Котовск влетели дроны, есть раненые, сообщает врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов в Telegram-канале."В ночь на 11 января БПЛА врезались в два многоквартирных дома в Котовске. Несколько человек пострадали от осколков стёкол, им оказана помощь. Возгораний нет, у зданий незначительные повреждения. Оцениваем нанесённый ущерб, будем оперативно ликвидировать последствия", — написал Первышов.Врио губернатора подчеркнул, что для жителей поврежденных квартир готов пункт временного размещения."В регионе предприняты все меры для обеспечения безопасности. Оперативные службы Тамбовской области работают в режиме повышенной готовности", — добавляется в пуликации.ВСУ практически каждый день пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250110/pvo-1993156693.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
котовск, происшествия, тамбовская область, евгений первышов
Котовск, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Тамбовская область, Евгений Первышов
В Котовске БПЛА врезались в два многоквартирных дома
В Котовске в Тамбовской области дроны ВСУ атаковали два жилых дома