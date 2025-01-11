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В Котовске БПЛА врезались в два многоквартирных дома - РИА Новости, 11.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:05 11.01.2025 (обновлено: 08:10 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/bespilotniki-1993221281.html
В Котовске БПЛА врезались в два многоквартирных дома
В Котовске БПЛА врезались в два многоквартирных дома - РИА Новости, 11.01.2025
В Котовске БПЛА врезались в два многоквартирных дома
В два дома в тамбовском населенном пункте Котовск влетели дроны, есть раненые, сообщает врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов в Telegram-канале. РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T04:05:00+03:00
2025-01-11T08:10:00+03:00
котовск
происшествия
специальная военная операция на украине
тамбовская область
евгений первышов
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В два дома в тамбовском населенном пункте Котовск влетели дроны, есть раненые, сообщает врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов в Telegram-канале."В ночь на 11 января БПЛА врезались в два многоквартирных дома в Котовске. Несколько человек пострадали от осколков стёкол, им оказана помощь. Возгораний нет, у зданий незначительные повреждения. Оцениваем нанесённый ущерб, будем оперативно ликвидировать последствия", — написал Первышов.Врио губернатора подчеркнул, что для жителей поврежденных квартир готов пункт временного размещения."В регионе предприняты все меры для обеспечения безопасности. Оперативные службы Тамбовской области работают в режиме повышенной готовности", — добавляется в пуликации.ВСУ практически каждый день пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250110/pvo-1993156693.html
https://ria.ru/20250111/drony-1993212122.html
котовск
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котовск, происшествия, тамбовская область, евгений первышов
Котовск, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Тамбовская область, Евгений Первышов
В Котовске БПЛА врезались в два многоквартирных дома

В Котовске в Тамбовской области дроны ВСУ атаковали два жилых дома

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПротиводроновое ружье
Противодроновое ружье - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. В два дома в тамбовском населенном пункте Котовск влетели дроны, есть раненые, сообщает врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов в Telegram-канале.
"В ночь на 11 января БПЛА врезались в два многоквартирных дома в Котовске. Несколько человек пострадали от осколков стёкол, им оказана помощь. Возгораний нет, у зданий незначительные повреждения. Оцениваем нанесённый ущерб, будем оперативно ликвидировать последствия", — написал Первышов.
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Врио губернатора подчеркнул, что для жителей поврежденных квартир готов пункт временного размещения.
"В регионе предприняты все меры для обеспечения безопасности. Оперативные службы Тамбовской области работают в режиме повышенной готовности", — добавляется в пуликации.
ВСУ практически каждый день пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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Специальная военная операция на УкраинеКотовскПроисшествияТамбовская областьЕвгений Первышов
 
 
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