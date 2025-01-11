https://ria.ru/20250111/bayden-1993218354.html

Байден считает, что Харрис сможет баллотироваться в президенты

Байден считает, что Харрис сможет баллотироваться в президенты - РИА Новости, 11.01.2025

Байден считает, что Харрис сможет баллотироваться в президенты

Президент США Джо Байден заявил, что считает вице-президента Камалу Харрис способной баллотироваться на пост главы государства через четыре года, но решение... РИА Новости, 11.01.2025

2025-01-11T02:49:00+03:00

2025-01-11T02:49:00+03:00

2025-01-11T02:54:00+03:00

в мире

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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что считает вице-президента Камалу Харрис способной баллотироваться на пост главы государства через четыре года, но решение участвовать в гонке остается за ней."Я думаю, что она способна снова баллотироваться через четыре года, но это решение принимать ей", - сообщил он журналистам в Белом доме.Харрис участвовала в президентских выборах в США в 2024 года, став кандидатом на пост главы государства от Демократической партии после решения Байдена выйти из гонки. По результатам голосования победу на выборах одержал республиканец Дональд Трамп, чья инаугурация запланирована на 20 января.

https://ria.ru/20250110/bajden-1993067092.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, джо байден, камала харрис, дональд трамп