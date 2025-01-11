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Байден считает, что Харрис сможет баллотироваться в президенты - РИА Новости, 11.01.2025
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02:49 11.01.2025 (обновлено: 02:54 11.01.2025)
https://ria.ru/20250111/bayden-1993218354.html
Байден считает, что Харрис сможет баллотироваться в президенты
Байден считает, что Харрис сможет баллотироваться в президенты - РИА Новости, 11.01.2025
Байден считает, что Харрис сможет баллотироваться в президенты
Президент США Джо Байден заявил, что считает вице-президента Камалу Харрис способной баллотироваться на пост главы государства через четыре года, но решение... РИА Новости, 11.01.2025
2025-01-11T02:49:00+03:00
2025-01-11T02:54:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что считает вице-президента Камалу Харрис способной баллотироваться на пост главы государства через четыре года, но решение участвовать в гонке остается за ней."Я думаю, что она способна снова баллотироваться через четыре года, но это решение принимать ей", - сообщил он журналистам в Белом доме.Харрис участвовала в президентских выборах в США в 2024 года, став кандидатом на пост главы государства от Демократической партии после решения Байдена выйти из гонки. По результатам голосования победу на выборах одержал республиканец Дональд Трамп, чья инаугурация запланирована на 20 января.
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в мире, сша, джо байден, камала харрис, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Камала Харрис, Дональд Трамп
Байден считает, что Харрис сможет баллотироваться в президенты

Байден считает, что Харрис сможет баллотироваться в президенты через четыре года

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что считает вице-президента Камалу Харрис способной баллотироваться на пост главы государства через четыре года, но решение участвовать в гонке остается за ней.
"Я думаю, что она способна снова баллотироваться через четыре года, но это решение принимать ей", - сообщил он журналистам в Белом доме.
Харрис участвовала в президентских выборах в США в 2024 года, став кандидатом на пост главы государства от Демократической партии после решения Байдена выйти из гонки. По результатам голосования победу на выборах одержал республиканец Дональд Трамп, чья инаугурация запланирована на 20 января.
Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис во время брифинга, посвященного пожарам в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
"Жгите": Байден обратился к Харрис на брифинге о пожарах в Лос-Анджелесе
Вчера, 10:36
 
В миреСШАДжо БайденКамала ХаррисДональд Трамп
 
 
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